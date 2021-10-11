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「大麥克振興餐」150元！雞塊、雞翅、薯條、可樂全包
伴隨著振興五倍券上路，各大餐飲品牌紛紛推出優惠活動。其中「麥當勞」不僅推出指定咖啡10杯現省250元的優惠外，還有點數兩倍送、買1送1優惠券等優惠，另外更推出「振興超值餐」，其中大麥克五福餐，一次就能吃到大麥克、勁辣香雞翅、麥克雞塊、小薯及飲料，原價216元，優惠價150元，現省66元。其他如麥香魚四喜餐，也可現省53元。
即日起至10月19日期間，麥當勞推出振興超值餐，不需使用五倍券，憑現金、行動支付皆可享優惠。其中「四喜餐」共有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡（3選1），搭配上4塊麥克雞塊、小薯與飲料，每份100元；「五福餐」則是有大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣雞腿堡（3選1），搭配勁辣香雞翅、4塊麥克雞塊、小薯與飲料，每份150元。
另外至10月21日前，麥當勞APP的「隨買店取」功能，首度推出咖啡量購優惠，「特選那堤」（冰/熱)）10杯原價750元，優惠價500元，現省250元，相當於66折，限量2萬組。至10月21日前，使用麥當勞點點卡消費，可享點數2倍送。在10月11、18日使用麥當勞APP，也可參與刮刮樂活動，可獲得買1送1商品優惠券。
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