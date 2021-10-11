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LEVI'S復刻黃標、不規則縫線 再現RED系列褲傳奇魅力

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S在這季自RED系列經典款中擷取靈感，結合永續精神、寬鬆輪廓，再度以實驗性的創意來挑戰市場接受度。圖／LEVI'S提供
LEVI'S在這季自RED系列經典款中擷取靈感，結合永續精神、寬鬆輪廓，再度以實驗性的創意來挑戰市場接受度。圖／LEVI'S提供

對於「牛迷（牛仔褲迷）」而言，LEVI'S Red系列有著劃時代的意義，2003年的橫空出世，融入立體剪裁，時裝元素，顛覆了眾人對牛仔褲的想像。因此，這近20年以來，LEVI'S Red系列不斷的被消費者提起，屢屢推出復刻款立即都成為市場上搶手貨，說明了它的獨特地位。

這系列在2010年停產，於2014年時曾經短暫推出過復刻款後，一直都沒有新作。直到今年1月時，LEVI'S第三度推出RED系列復刻款，立刻又成為牛迷都想要入手的設計。所以，帶著這樣的期待下，LEVI'S在這季又自RED的經典款中擷取靈感，結合永續精神、寬鬆輪廓，再度以實驗性的創意來挑戰市場接受度。其中的雙色拼接、Baggy寬褲更是一現身就引起熱烈討論；而招牌的502、505褲款則以復刻為主軸，強調LEVI'S傳承百年經典直筒剪裁的修身DNA。同時，足以作為識別的不規則縫線、復刻黃標及特色®標等專屬細節更是沒有缺席，但加入了軍裝、正裝、運動等元素，顛覆眾人對於直筒褲的認知。

LEVI'S在這季自RED系列經典款中擷取靈感，結合永續精神、寬鬆輪廓，再度以實驗性的創意來挑戰市場接受度。圖／LEVI'S提供
LEVI'S在這季自RED系列經典款中擷取靈感，結合永續精神、寬鬆輪廓，再度以實驗性的創意來挑戰市場接受度。圖／LEVI'S提供

無獨有偶，EDWIN在迎來品牌創立60周年時，也將2013年誕生，世界首件具有全方位彈力的JERSEYS牛仔褲，讓新款回歸原點。採用初代經典色「TOKYO RED」，貫穿系列褲款，象徵品牌的日本血統；同時還首度延伸推出商務系列，使用獨家360度彈性布料來打造。突破以往，除了外觀設計更貼近正式西裝褲外，也提供寬版錐形剪裁，與同樣彈性面料的休閒西裝外套，無論成套搭配或休閒混搭都更容易。

LEVI'S在這季自RED系列經典款中擷取靈感，結合永續精神、寬鬆輪廓，再度以實驗性的創意來挑戰市場接受度。圖／LEVI'S提供
LEVI'S在這季自RED系列經典款中擷取靈感，結合永續精神、寬鬆輪廓，再度以實驗性的創意來挑戰市場接受度。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED秋冬系列Baggy潮流寬褲6,900元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED秋冬系列Baggy潮流寬褲6,900元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED秋冬系列雙色拼接丹寧九分寬褲6,900元。圖／LEVI'S提供
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LEVI'S RED秋冬系列丹寧長裙6,200元。圖／LEVI'S提供
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LEVI'S RED秋冬系列丹寧喇叭褲6,200元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED秋冬系列丹寧喇叭褲6,200元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED秋冬系列丹寧長版風衣7,590元。圖／LEVI'S提供
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LEVI'S RED秋冬系列丹寧連身工裝6,990元。圖／LEVI'S提供
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LEVI'S RED秋冬系列拼接丹寧九分寬褲6,900元。圖／LEVI'S提供
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LEVI'S RED秋冬系列立體剪裁丹寧褲6,200元。圖／LEVI'S提供
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LEVI'S RED秋冬系列長版丹寧夾克外套7,200元。圖／LEVI'S提供
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LEVI'S RED秋冬系列立體剪裁丹寧褲6,200元。圖／LEVI'S提供
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LEVI'S RED秋冬系列中長版丹寧夾克外套7,200元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED秋冬系列中長版丹寧夾克外套7,200元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED秋冬系列Baggy潮流寬褲6,900元。圖／LEVI'S提供
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