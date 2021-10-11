全世界最高80年份珍稀威士忌 香港蘇富比拍出540萬台幣

全世界最高酒齡的高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）世代系列格蘭利威酒廠（Glenlivet Distillery）80年蘇格蘭單一麥芽威士忌，其編號第一號酒款於香港蘇富比拍賣會拍賣出150萬港幣，約合台幣540萬元，拍賣收益減去成本將捐贈給當地蘇格蘭慈善機構Trees for Life。

蘇富比烈酒專家Jonny Fowle表示：「與高登麥克菲爾聯手拍賣世界上第一款80年單一麥芽蘇格蘭威士忌，相當令人激動。這款經過80年的專業熟成而保持完美的威士忌是非凡的創舉。編號第一號代表蘇格蘭威士忌的里程碑，有帶框的原始橡木桶以及阿賈耶爵士簽名的原始設計圖，進一步提升這一款獨特且特別拍賣品的地位。」

高登麥克菲爾世代系列格蘭利威酒廠80年單一麥芽威士忌，如珠寶般的酒瓶和橡木外盒的獨特設計，由世界知名建築師暨設計師阿賈耶爵士（David Adjaye OBE）發想設計，融合了精湛的藝術、工藝和堅持的設計。知名蘇格蘭威士忌權威作家Charlie MacLean形容這具有歷史性的威士忌為「我遇到過最好的威士忌之一。」欲知更多詳情請洽台灣總代理廷漢企業，預約鑑賞專線02-2793-8226或上Facebook「廷漢-威士記事」預約洽詢。

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