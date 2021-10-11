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打造全球第一座公民森林 尚格酒業響應永續種植600株樹

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
尚格酒業於南港瓶蓋工廠打造「費特肯森林計畫」影像概念牆。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業於南港瓶蓋工廠打造「費特肯森林計畫」影像概念牆。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

深根台灣威士忌市場多年，台灣尚格酒業作為業界中的本土代理商龍頭，以行動響應地球永續，參與由社會企業「GPE好事交易所」發起、林務局合作指導的公民森林，為台灣海岸線種下600株樹。

尚格酒業這次響應的公民森林行動，為社會企業「GPE好事交易所」與林務局合作，邀請企業與全民認養樹木，是全球第一座以公民群募方式為地球種下的森林；整個計畫預計於宜蘭縣壯濱段南溪沿海段的保安海岸林區域的4座林場啟動，總面積約4.3公頃。

尚格酒業將於此計畫中種植600株樹，希望能為打造海岸線防風保安林盡一份微薄之力，守護海岸第一線，減緩海岸線退縮，營造海岸生物的棲息地，進一步擴大生態的效益。

台灣尚格酒業董事長奚大寧表示，威士忌和大自然的關係是密不可分的，大麥、水這些原料以及對風味有著決定關鍵性的橡木桶，都是來自於大地，作為酒商，我們總在思考如何能夠因地制宜的回饋自然。「受地球暖化的影響，近年來台灣海岸線不斷退縮，海岸線的保護是重要的任務，因此尚格酒業希望能夠對此盡一份力，呵護我們腳下這片土地，共同守護台灣的海岸生活。」

除了響應公民森林，尚格酒業更積極參與即日起至10月24日於南港瓶蓋工廠進行的「WHAT'S NEXT 2021 GPE永續峰會」，在展會現場打造了一座影像概念牆，透過其獨家代理的費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌於原廠所進行的「費特肯森林計畫」（Fettercairn Forest），闡述威士忌與大自然的關係。

橡木桶是威士忌製程中至關重要的角色，從樹木生長，取材、風乾等過程到橡木桶的誕生，需要30至100年。「費特肯森林計畫」以維繫橡木與土地的永續經營概念出發，希望能建立起酒廠與土地間的重要關係，此計畫由費特肯酒廠所屬集團懷特瑪凱威士忌大師Gregg Glass主導，歷經10年的嘗試與醞釀，於2021年正式啟動，在酒廠周圍土地種植13,000多株橡木；每一棵樹苗都由酒廠的夥伴們親手種下，為橡木資源的延續與保護盡一份力。

好事交易所創辦人兼執行長羅偉銘、尚格酒業董事長奚大寧、台北市副市長黃珊珊（左起）。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
好事交易所創辦人兼執行長羅偉銘、尚格酒業董事長奚大寧、台北市副市長黃珊珊（左起）。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業董事長奚大寧。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業董事長奚大寧。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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