免費送起士塔！北海道湯咖哩「Suage」進駐大直美麗華

繼於今年8月首度登台展店之後，來自日本北海道的湯咖哩「Suage」，又再於10月進駐大直美麗華，並且獨家推出「蝦湯咖哩」，為湯咖哩愛好者帶來不同的時令鮮味。開幕期間，還可享加送「北海道起士塔」的慶祝優惠。

自2007年創業至今的「Suage」，過去曾獲得日本美食評論網站「tabelog」2020年百大咖哩名店第3名，也曾獲得旅遊平台Tripadvisor第一名最高人氣等殊榮，也被北海道雜誌《poroco》評選為年度最佳外帶美食店冠軍，為北海道的代表性美食之一。今年登台之後，首店位於統一時代百貨，提供10道主菜、3款特製湯底可供選擇，價格多落於290～460元。

新開幕的美麗華門市，提供有原味湯頭、椰奶湯頭等2款常態性湯底，另外還有加價20元可升級的限定版「蝦湯咖哩」。此款湯底選用嘉義調使用嘉義「蝦覓世界」的無毒鮮蝦為主要食材，採用蝦頭、蝦身所製成的自然乾燥蝦粉，依比例調和製成蝦醬，並再加上乾燥櫻花蝦，最後再與湯咖哩融合，有著清爽的鮮度，搭配綜合海鮮、脆皮雞腿肉串皆合宜。除此之外，店內也配合季節，推出有「廣島牡蠣北海道風味湯咖哩」，吃得到L尺寸廣島牡蠣的飽滿風味。