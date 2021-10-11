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襯衫當洋裝也好辣！Jennie示範「貓系美人」性感慵懶風
韓國女團BLACKPINK中成員Jennie身為香奈兒大使，日前在巴黎時裝周期間以一身火紅香奈兒露腰短裙裝出席品牌大秀，成為網友注目的焦點。活動後她在個人IG上連發兩組看秀穿搭照，還把各種細節展示得清清楚楚，也示範了她標準的拍照架勢與表情，可說是善盡大使的責任。
沒想到秀都過了好幾天，這位品牌大使依舊很盡責，再度曝光了一組她在巴黎拍攝的最新穿搭照。只見她穿上一件滿是香奈兒雙C logo的紫色真絲緹花襯衫坐在窗邊，一開始還以為這是一套中性風的帥氣造型，沒想到越往後面的照片滑發現她把襯衫當洋裝穿，並加上腰鍊打造出腰身，還搭配紫色的長襪展現慵懶又性感的居家風格，「軟萌」模樣超可愛！也讓人想起網友給她的「貓系美人」封號。
這件衣服出自香奈兒秋冬系列，除了搶眼的logo元素之外，白色領子、袖子的拼接設計也展現出香奈兒8、90年代的經典俐落風格，用優雅垂墜感的真絲布料結合挺度十足的領口、袖口，就能同時呈現出帥氣率性又古典浪漫的混搭風，淡淡的紫色也很夢幻可愛。可以像Jennie這樣當洋裝穿，也可以配牛仔褲、單車褲、長裙等，可說是很百搭的單品。
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