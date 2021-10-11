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主打低碳健康飲食 Pd by petit doux進駐SOGO忠孝館11F

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
以北海道鮮乳呈現清爽的乳香和清甜滋味，襯托出明太子的鹹香，整體香氣飽滿又輕盈不膩口。（售價380元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
以北海道鮮乳呈現清爽的乳香和清甜滋味，襯托出明太子的鹹香，整體香氣飽滿又輕盈不膩口。（售價380元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。

金色三麥餐飲集團旗下微兜petit doux成立近7年，看準無負擔低碳飲食趨勢，創新結合奢華食材推出旗艦品牌「Pd by petit doux」進駐台北SOGO忠孝館11F。即日起至10月13日，內用「滿百送百元」品牌電子優惠券；10月14日至11月6日，內用「滿千送百元」品牌電子優惠券。

「Pd by petit doux」採日本健康概念LOCABO（Low-carbohydrate低碳水飲食），料理包含大量時蔬等原型食物、極選優質蛋白質，減少高度加工的精製澱粉，再結合營養豐富的超級食物和奢華食材，全新推出「能量蔬果盆」、「花椰米燉飯」、「和風義大利麵」三大特色料理。

「能量蔬果盆」特選超級食物概念的時令蔬菜、當季鮮甜根莖類、綜合堅果、鮮切水果等原型食物，搭配的6款特調醬汁包含亞麻仁油、酪梨油、橄欖油等來自超級食物鮮醇榨取的頂級油脂，更同步推出以白蘭地煎烤波士頓龍蝦、伊比利豬嫩煎沙朗排、嫩煎厚片鮭魚等極選優質蛋白質打造的豪華版能量蔬果盆，在追求自信與美的同時也能盡情享受豐盛美味。

針對女性十分在意的澱粉攝取，以熱量與和碳水含量極低，富含纖維質的「花椰菜米」取代精製澱粉，傾心創作「檸檬草春泥燉花椰米」。濃郁的毛豆泥佐花椰菜米燉飯，透過香茅檸檬醬汁的酸韻與檸檬香氣提升整體風味層次，搭配無毒培植的頂級「百靈菇」一起品嚐，肥厚鮮嫩的多汁口感，就算純蔬也超滿足。

此外，打破麵食不利維持體態的觀念，選用升糖指數較低（低GI），100%杜蘭小麥麵粉製作的義大利麵條，不僅延續微兜petit doux富異國感的創意料理風格，Pd by petit doux進一步考量女性喜好和飲食潮流，以日式食材與調味為特色，研發優雅細緻、風味清爽的「和風義大利麵」。其中「極上什味義大利麵」結合Cacio e pepe與Carbonara兩種義大利麵形式，可隨個人喜好自由搭配日式胡麻油辣醬、烘烤櫻花蝦、白芝麻粒、新鮮檸檬片、柚子七味粉、昆布醬、吻仔魚，調配專屬自己獨一無二的風味；「絲綢生乳大蝦義大利麵」則以北海道鮮乳呈現清爽的乳香和清甜滋味，襯托出明太子的鹹香，整體香氣飽滿又輕盈不膩口。

「Pd by petit doux」運用天鵝絨、絲綢、吊燈、東方壁畫等元素設計用餐環境，將現代的東區百貨空間幻化成金燦閃耀的豪華古堡。圖／金色三麥餐飲集團提供。
「Pd by petit doux」運用天鵝絨、絲綢、吊燈、東方壁畫等元素設計用餐環境，將現代的東區百貨空間幻化成金燦閃耀的豪華古堡。圖／金色三麥餐飲集團提供。
內含白蘭地煎烤波士頓龍蝦超級食物，時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬、特調洛神梅子醬。（售價880元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
內含白蘭地煎烤波士頓龍蝦超級食物，時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬、特調洛神梅子醬。（售價880元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，內含嫩煎厚片鮭魚超級食物，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬、特調洛神梅子醬。（售價 580元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，內含嫩煎厚片鮭魚超級食物，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬、特調洛神梅子醬。（售價 580元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
結合Cacio e pepe與Carbonara兩種義大利麵形式，可隨個人喜好自由搭配日式胡麻油辣醬、烘烤櫻花蝦、白芝麻粒、新鮮檸檬片、柚子七味粉、昆布醬、吻仔魚。（售價250元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
結合Cacio e pepe與Carbonara兩種義大利麵形式，可隨個人喜好自由搭配日式胡麻油辣醬、烘烤櫻花蝦、白芝麻粒、新鮮檸檬片、柚子七味粉、昆布醬、吻仔魚。（售價250元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
玫瑰的柔美、紅心芭樂的熱帶甜香，彷拂粉紅色絲絨輕滑過舌尖，為烏龍茶的清雅質地鋪展華美的開場，以悠遠回甘的茶韻收尾。（售價320元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
玫瑰的柔美、紅心芭樂的熱帶甜香，彷拂粉紅色絲絨輕滑過舌尖，為烏龍茶的清雅質地鋪展華美的開場，以悠遠回甘的茶韻收尾。（售價320元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
金色三麥餐飲集團旗下微兜petit doux成立近7年，看準無負擔低碳飲食趨勢，創新結合奢華食材推出旗艦品牌「Pd by petit doux」。。圖／金色三麥餐飲集團提供。
金色三麥餐飲集團旗下微兜petit doux成立近7年，看準無負擔低碳飲食趨勢，創新結合奢華食材推出旗艦品牌「Pd by petit doux」。。圖／金色三麥餐飲集團提供。
「Pd by petit doux」以全新風貌進駐台北SOGO忠孝館11F。圖／金色三麥餐飲集團提供。
「Pd by petit doux」以全新風貌進駐台北SOGO忠孝館11F。圖／金色三麥餐飲集團提供。
內含超級食物時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬、特調洛神梅子醬。（售價 380元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
內含超級食物時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬、特調洛神梅子醬。（售價 380元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
內含伊比利豬嫩煎沙朗排超級食物，時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬、特調洛神梅子醬。（售價580元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。
內含伊比利豬嫩煎沙朗排超級食物，時令蔬菜當季鮮甜根莖類綜合堅果鮮切水果，搭配醬汁六選一：經典慢焙胡麻醬、蒜味烏斯特油醋醬、亞麻仁紅酒油醋醬、黃金柚酪梨油醋醬 、巴薩米克紫蘇梅油醋醬、特調洛神梅子醬。（售價580元）。圖／金色三麥餐飲集團提供。

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