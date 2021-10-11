主打低碳健康飲食 Pd by petit doux進駐SOGO忠孝館11F
金色三麥餐飲集團旗下微兜petit doux成立近7年，看準無負擔低碳飲食趨勢，創新結合奢華食材推出旗艦品牌「Pd by petit doux」進駐台北SOGO忠孝館11F。即日起至10月13日，內用「滿百送百元」品牌電子優惠券；10月14日至11月6日，內用「滿千送百元」品牌電子優惠券。
「Pd by petit doux」採日本健康概念LOCABO（Low-carbohydrate低碳水飲食），料理包含大量時蔬等原型食物、極選優質蛋白質，減少高度加工的精製澱粉，再結合營養豐富的超級食物和奢華食材，全新推出「能量蔬果盆」、「花椰米燉飯」、「和風義大利麵」三大特色料理。
「能量蔬果盆」特選超級食物概念的時令蔬菜、當季鮮甜根莖類、綜合堅果、鮮切水果等原型食物，搭配的6款特調醬汁包含亞麻仁油、酪梨油、橄欖油等來自超級食物鮮醇榨取的頂級油脂，更同步推出以白蘭地煎烤波士頓龍蝦、伊比利豬嫩煎沙朗排、嫩煎厚片鮭魚等極選優質蛋白質打造的豪華版能量蔬果盆，在追求自信與美的同時也能盡情享受豐盛美味。
針對女性十分在意的澱粉攝取，以熱量與和碳水含量極低，富含纖維質的「花椰菜米」取代精製澱粉，傾心創作「檸檬草春泥燉花椰米」。濃郁的毛豆泥佐花椰菜米燉飯，透過香茅檸檬醬汁的酸韻與檸檬香氣提升整體風味層次，搭配無毒培植的頂級「百靈菇」一起品嚐，肥厚鮮嫩的多汁口感，就算純蔬也超滿足。
此外，打破麵食不利維持體態的觀念，選用升糖指數較低（低GI），100%杜蘭小麥麵粉製作的義大利麵條，不僅延續微兜petit doux富異國感的創意料理風格，Pd by petit doux進一步考量女性喜好和飲食潮流，以日式食材與調味為特色，研發優雅細緻、風味清爽的「和風義大利麵」。其中「極上什味義大利麵」結合Cacio e pepe與Carbonara兩種義大利麵形式，可隨個人喜好自由搭配日式胡麻油辣醬、烘烤櫻花蝦、白芝麻粒、新鮮檸檬片、柚子七味粉、昆布醬、吻仔魚，調配專屬自己獨一無二的風味；「絲綢生乳大蝦義大利麵」則以北海道鮮乳呈現清爽的乳香和清甜滋味，襯托出明太子的鹹香，整體香氣飽滿又輕盈不膩口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言