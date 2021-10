主打低碳健康飲食 Pd by petit doux進駐SOGO忠孝館11F

金色三麥餐飲集團旗下微兜petit doux成立近7年,看準無負擔低碳飲食趨勢,創新結合奢華食材推出旗艦品牌「Pd by petit doux」進駐台北SOGO忠孝館11F。即日起至10月13日,內用「滿百送百元」品牌電子優惠券;10月14日至11月6日,內用「滿千送百元」品牌電子優惠券。

「Pd by petit doux」採日本健康概念LOCABO(Low-carbohydrate低碳水飲食),料理包含大量時蔬等原型食物、極選優質蛋白質,減少高度加工的精製澱粉,再結合營養豐富的超級食物和奢華食材,全新推出「能量蔬果盆」、「花椰米燉飯」、「和風義大利麵」三大特色料理。

「能量蔬果盆」特選超級食物概念的時令蔬菜、當季鮮甜根莖類、綜合堅果、鮮切水果等原型食物,搭配的6款特調醬汁包含亞麻仁油、酪梨油、橄欖油等來自超級食物鮮醇榨取的頂級油脂,更同步推出以白蘭地煎烤波士頓龍蝦、伊比利豬嫩煎沙朗排、嫩煎厚片鮭魚等極選優質蛋白質打造的豪華版能量蔬果盆,在追求自信與美的同時也能盡情享受豐盛美味。

針對女性十分在意的澱粉攝取,以熱量與和碳水含量極低,富含纖維質的「花椰菜米」取代精製澱粉,傾心創作「檸檬草春泥燉花椰米」。濃郁的毛豆泥佐花椰菜米燉飯,透過香茅檸檬醬汁的酸韻與檸檬香氣提升整體風味層次,搭配無毒培植的頂級「百靈菇」一起品嚐,肥厚鮮嫩的多汁口感,就算純蔬也超滿足。