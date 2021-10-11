美到像「跟空氣談戀愛」！宋慧喬新時尚影片好好看

宋慧喬主演的韓劇《現正分手中》還在製作階段，粉絲們是不是覺得等不及了？沒關係，FENDI新推出的影片應該可以滿足你想看喬妹的迫切心情！

最近FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演，讓她透過不同造型展現出FENDI經典包款Peekaboo的穿搭魅力。無論是悠閒地的坐在街邊咖啡廳或是走在街上，宋慧喬專屬的那種清新女神風采在短短的26秒影片中完美展現。不同尺寸和顏色的Peekaboo ISeeU包款，也在她「跟空氣談戀愛」般的笑容和肢體展示下，更顯優雅時尚。

「我平常喜歡穿著簡單經典的造型，Peekaboo一直都是最完美的搭配！打開袋口，就能看到裡面讓人意想不到的特別之處，真是一款充滿巧思的包！」宋慧喬說。Peekaboo系列是由FENDI配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi 在2008年設計出的包款，一直是許多時尚女星的最愛。2020-21秋冬系列全新打造出Peekaboo ISeeU，採用手風琴框架形狀，一打開便會露出大大的「微笑」，內袋可以更換為光滑皮革或珍稀皮革，還能加上個人姓名縮寫字母。