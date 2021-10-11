萬聖節親子DIY PASTA & CO.手工義大利麵禮盒限量開搶

萬聖節是小朋友串門子要糖果、舉辦化妝晚會的娛樂性文化嘉年華，不過在疫情之下，在家裡親子DIY家常義大利麵也是不錯的選項。為迎接即將到來的萬聖節，PASTA & CO.推出「萬聖節手工義大利麵DIY禮盒」，售價1980元（8人份）。內容含枸杞麵疙瘩麵糰搭配煙燻南瓜卡拉布里臘腸醬、綠女巫吸管麵搭配萬聖節女巫青醬、麵疙瘩板、莫札瑞拉起司、帕瑪森起司、黑橄欖、義大利00號麵粉，讓親子輕鬆在家DIY可愛應景的萬聖節主題義大利麵。即日起開放預訂，10月25日以冷凍宅配寄送。

PASTA & CO.是由紐約返台的華裔主廚Timothy（呂學明）所打造的全新品牌，結合新美式風格義大利料理餐廳及美食市集，以親民價格享受形色多元的新鮮手工義大利麵與優質食材，實體空間預計明年（2022）春季在台北市開幕。

PASTA & CO.主打新鮮義大利麵，使用杜蘭小麥麵粉、雞蛋、水揉製麵糰，加入天然食材賦予繽紛多樣色彩，再以手擀、或製麵機、或麵疙瘩板製成不同形狀生麵，或折成不同形狀麵餃，口感柔軟中帶有Q彈嚼勁，生麵入水煮約90~120秒，即可起鍋拌炒特製醬料，快速簡單完成美味義大利麵。

呂學明主廚表示，「真正偉大的廚師，並非只會使用昂貴食材呈現美味料理，能運用麵粉、蛋、水這三種平凡材料，透過廚藝、時間及料理初心成就超凡美味的義大利麵，才是真正令人難忘感動的美食。」

在餐廳開幕前，PASTA & CO.於線上陸續推出新鮮手工義大利麵生麵組、各式義大利進口食材、松露醬料組、精選葡萄酒等，便於消費者疫情期間在家即可輕鬆快速享用美味手工義大利麵美饌，讓消費者在享受美食的同時，也了解美味餐點烹製過程與飲食文化內涵。

將融入枸杞、馬鈴薯及義大利00號麵粉製成的橘色麵糰先搓成長條，再用禮盒所附的刮板切成麵塊，搓成細長型後於麵疙瘩板壓滾，即可成為一條條橘色毛毛蟲造型的麵疙瘩，於鹽水煮熟後，搭配煙燻南瓜卡拉布里臘腸醬，撒上帕馬森起司粉，麵疙瘩沾附燻香微辣醬汁，鹹香夠味。加入菠菜及海藻粉製成的綠色吸管麵，鹽水煮90~120秒後，拌入融合開心果、羅勒、蒜頭、起司的青醬，再點綴莫札瑞拉起司及黑橄欖，濃郁鮮明、噴香迷人的青醬綠女巫吸管麵即大功告成。

除萬聖節手工義大利麵DIY禮盒，PASTA & CO.也推出新鮮義大利麵生麵常賣禮盒，有開心果青醬捲捲麵、煙燻南瓜卡拉布里臘腸水管麵、番茄甜麵牛肉吸管麵、蒜味菠菜奶油義大利餃共4種口味可選擇，每個禮盒售價1280元（8人份），包含新鮮義大利麵二盒（每盒4人份）、二種口味醬料各一盒、帕馬森起司二盒。訂購連結：https://reurl.cc/zWNXoe