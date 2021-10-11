一次推出24色指甲油 愛馬仕指彩護手系列即將開賣！

去年誕生的愛馬仕彩妝系列，一開始由唇妝打頭陣，繼今年四月全新推出腮紅之後，近日又再度迎來新的品項！這次登場的是指甲油、指緣油等手部彩妝與養護系列，愛馬仕彩妝第三篇章也由此展開。

對重視手工藝技術的愛馬仕來說，「手」代表著獨特、萬能通用，並且能延續傳統和價值觀。「手」是傳遞品牌講究的設計品質的「工匠之手」，也是和品牌淵源極深的馬術當中的術語「騎士的右手」。而本次全新上市的Les Mains Hermès指彩護手系列也呼應了這樣的想法，並透過精選的研發、天然原料和優雅的選色等傳遞出珍視、呵護「手」的概念。

全系列新品包含手部滋養霜、指緣油、基底護甲油和指甲油、增色指甲護甲油以及美甲銼刀。其中最備受熱議的，絕對就是一次推出24色的指甲油！創作靈感源自琺瑯的釉色、層次和光澤強度，24色的設定也呼應愛馬仕自1880年以來位於巴黎福寶大道24號的總店。包含愛馬仕標誌的鮮亮橘色調Orange Boîte和近乎酒紅的愛馬仕Rouge H紅、帶粉末質感的瓷釉粉紅Rose Porcelaine、猶如紫水晶倒映出的黑紫色Violet Byzantin、令人想起棕櫚樹綠蔭的Vert Égyptien綠等等飽和色調，配方中至少有71%以天然成分組成，搭配圓頭長毛軟刷更容易上色，且能塗出精準、均勻又持久的顏色。