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一次推出24色指甲油 愛馬仕指彩護手系列即將開賣！
去年誕生的愛馬仕彩妝系列，一開始由唇妝打頭陣，繼今年四月全新推出腮紅之後，近日又再度迎來新的品項！這次登場的是指甲油、指緣油等手部彩妝與養護系列，愛馬仕彩妝第三篇章也由此展開。
對重視手工藝技術的愛馬仕來說，「手」代表著獨特、萬能通用，並且能延續傳統和價值觀。「手」是傳遞品牌講究的設計品質的「工匠之手」，也是和品牌淵源極深的馬術當中的術語「騎士的右手」。而本次全新上市的Les Mains Hermès指彩護手系列也呼應了這樣的想法，並透過精選的研發、天然原料和優雅的選色等傳遞出珍視、呵護「手」的概念。
全系列新品包含手部滋養霜、指緣油、基底護甲油和指甲油、增色指甲護甲油以及美甲銼刀。其中最備受熱議的，絕對就是一次推出24色的指甲油！創作靈感源自琺瑯的釉色、層次和光澤強度，24色的設定也呼應愛馬仕自1880年以來位於巴黎福寶大道24號的總店。包含愛馬仕標誌的鮮亮橘色調Orange Boîte和近乎酒紅的愛馬仕Rouge H紅、帶粉末質感的瓷釉粉紅Rose Porcelaine、猶如紫水晶倒映出的黑紫色Violet Byzantin、令人想起棕櫚樹綠蔭的Vert Égyptien綠等等飽和色調，配方中至少有71%以天然成分組成，搭配圓頭長毛軟刷更容易上色，且能塗出精準、均勻又持久的顏色。
而手部全效滋養霜則獲得Ecocert驗證機構的Cosmos Natural認證，香氣也是由愛馬仕調香師暨創意總監Christine Nagel所調配，以優雅的檀香和細膩山金車原精，再融入玫瑰露的清新和廣藿香醉人的木香調，展現舒活感。Les Mains Hermès指彩護手系列將於10月15日正式上市。
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