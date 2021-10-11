高雄百貨周年慶掀戰雲 漢神巨蛋、夢時代都可抽汽車

百貨周年慶開跑，搭配振興五倍券，優惠加碼，國慶連假買氣搶搶滾，其中高雄夢時代回饋率最高上看21%，消費滿額能抽汽車；漢神巨蛋周年慶14日重磅登場，除抽汽車，還與Hello Kitty合作推出會員禮及限定周邊商品店；大立百貨、新光三越高雄三多店及高雄大遠百都推超值優惠搶攻商機。

夢時代周年慶即起到10月27日止，推出多重優惠，化妝品、3C商品指定消費推滿千送百活動，搭配icash Pay、icash2.0、聯名卡優惠再加碼。

夢時代表示，持紙本五倍券參加夢時代振興總動員活動5000元可換購7000元優惠券，也有其他兌換門檻可選擇，都是限量兌換。搭配高雄券的兌換，最高可獲得8200元的優惠券。此外，超級夢想計畫滿額抽獎，最大獎是超過70萬元的HYUNDAI小休旅，會員來店禮是推出硅藻土軟式地墊及多功能摺疊桌等。

漢神巨蛋14周年慶將於10月14日至11月9日登場，今年再與Hello Kitty攜手推出全台限定會員禮與授權周邊商品。總抽獎最大奬祭出市價74.9萬的Honda全新 FIT汽油版汽車一輛。化妝品、精品、珠寶區、家庭用品指定專櫃滿千送百。活動期間持紙本5倍券消費累積達5000元，可持消費發票兌換1000元高雄券。出示振興五倍券加漢神會員卡，就贈5000元品牌折價券。

大立百貨即日起至10月26日首波周年慶，化妝品、內衣睡衣、SPA滿千送百，活動期間持紙本五倍券當日消費累計滿5000元可換1000高雄券，和限量1000元電子抵用券，送完為止。數位振興券消費滿額也可憑發票兌換限量電影票。

新光三越高雄三多店周年慶搭配五倍券熱潮，活動期間消費累計滿5000元就送電子贈品禮券500元，實體五倍券單筆消費滿5000元再送2500元抵用金（內含500元給力金及2000元樂FUN金）、消費累計滿5000元再兌換1000元高雄券，等於把五倍券效益放大再放大。