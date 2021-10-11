俄迎睽違一世紀皇家婚禮 高顏值新世代皇室成員出列

雖然貴族統治歐洲的時代已經從法國大革命之際開始消逝，不過人們對於深具傳說色彩的貴族家族仍抱持著各種好奇與想像，即便政治影響力不再，這些舊時代家族的成員則在網路時代成為新世代的名流，最佳的例證無非就是英國的凱特王妃與梅根。

在俄國沙皇尼古拉二世家族消逝超過一世紀之後，霍爾斯坦-戈托普-羅曼諾夫王朝家族的傳人喬治米哈伊洛維奇大公 （Grand Duke George Mikhailovich, Romanov heir）本月初在聖彼得堡的聖以撒大教堂 (Saint Isaac cathedral）舉行婚禮。婚禮的焦點自然是新娘麗貝卡維多利亞羅曼諾夫娜貝塔里尼 （Rebecca Victoria Romanovna Bettarini），來自義大利外交官家庭的39歲作家。在這個皇室雲集的婚禮上，新娘配戴了法國Joséphine皇后和拿破崙的御用珠寶商CHAUMET以傳統俄羅斯Kokoshnik形式建築為靈感而創作的Lacis冠冕，向羅曼諾夫繼承人喬治米哈伊洛維奇大公服役的聖彼得堡海軍基地致敬。