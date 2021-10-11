美「豹」！陳庭妮 x Panthère de Cartier美洲豹腕表
卡地亞「Fun’d with ICON」系列人物，自今年初起，邀請一系列不同風格的人物以自己的角度詮釋卡地亞的經典設計，為之注入更具生活氣息的當代氣韻。最新的篇章邀來卡地亞年度形象大使陳庭妮，透過一系列既優雅又活潑、霸氣中散發活力的影像，演繹Panthère de Cartier美洲豹腕表的摩登風貌。
陳庭妮說，很早就擁有她的第一只卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹腕表，而1980年代誕生的美洲豹腕表，對她而言，就是精品品味的象徵，「有一股霸氣，但卻又散發著優雅。」正如卡地亞持續演進的經典美學，Panthère de Cartier美洲豹腕表的設計，也持續演化，反映當下時尚品味、引領穿搭潮流。對照包含有方格設計款，或雙圈，三圈表鍊的美洲豹腕表，以前，喜歡刻意穿得比較休閒搭配戴卡地亞的陳庭妮都忍不住要稱讚， 現在新版的「美洲豹」更年輕時髦。
美洲豹腕表的命名，來自這只腕表最大的特色：表鍊靈動自如的結構，由一個個弧形拋光鍊節組成，極為柔軟貼合，生動呈現品牌象徵動物「美洲豹」的矯健身手。圓角方形的表殼、流暢的弧形表耳以及外露的螺釘，體現卡地亞在線條設計上追求極致簡約、卻又不失柔美的手法，一眼即可認出的獨特美學，成為席捲全球品味人士數十年的迷人經典。
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