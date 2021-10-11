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美「豹」！陳庭妮 x Panthère de Cartier美洲豹腕表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞年度形象大使陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞年度形象大使陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹腕表。圖／卡地亞提供

卡地亞「Fun’d with ICON」系列人物，自今年初起，邀請一系列不同風格的人物以自己的角度詮釋卡地亞的經典設計，為之注入更具生活氣息的當代氣韻。最新的篇章邀來卡地亞年度形象大使陳庭妮，透過一系列既優雅又活潑、霸氣中散發活力的影像，演繹Panthère de Cartier美洲豹腕表的摩登風貌。

陳庭妮說，很早就擁有她的第一只卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹腕表，而1980年代誕生的美洲豹腕表，對她而言，就是精品品味的象徵，「有一股霸氣，但卻又散發著優雅。」正如卡地亞持續演進的經典美學，Panthère de Cartier美洲豹腕表的設計，也持續演化，反映當下時尚品味、引領穿搭潮流。對照包含有方格設計款，或雙圈，三圈表鍊的美洲豹腕表，以前，喜歡刻意穿得比較休閒搭配戴卡地亞的陳庭妮都忍不住要稱讚， 現在新版的「美洲豹」更年輕時髦。

美洲豹腕表的命名，來自這只腕表最大的特色：表鍊靈動自如的結構，由一個個弧形拋光鍊節組成，極為柔軟貼合，生動呈現品牌象徵動物「美洲豹」的矯健身手。圓角方形的表殼、流暢的弧形表耳以及外露的螺釘，體現卡地亞在線條設計上追求極致簡約、卻又不失柔美的手法，一眼即可認出的獨特美學，成為席捲全球品味人士數十年的迷人經典。

陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表中型款。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表中型款。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表設計細節體現卡地亞的經典美學。
Panthère de Cartier美洲豹腕表設計細節體現卡地亞的經典美學。
Panthère de Cartier美洲豹白K金舖鑽腕表小型款，約260萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹白K金舖鑽腕表小型款，約260萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表中型款。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表中型款。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹舖鑽腕表中型款。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹舖鑽腕表中型款。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表中型款。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表中型款。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金與精鋼腕表小型款，約23萬7,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金與精鋼腕表小型款，約23萬7,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表以柔軟靈動如美洲豹的鍊結命名。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表以柔軟靈動如美洲豹的鍊結命名。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴的Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表中型款，約74萬元。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴的Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕表中型款，約74萬元。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹舖鑽腕表中型款。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴Panthère de Cartier美洲豹舖鑽腕表中型款。圖／卡地亞提供

美洲豹 腕表

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