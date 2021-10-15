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南部的鄉親看過來！五倍券就是要這樣花啦 3縣市精選鍋物、燒肉、法餐
期盼多日的五倍券終於發放囉！在南部，五倍券就該這樣給他花下去！
嘉義市/西區｜台南市/中西區
台南市/中西區
高雄市/三民區
蛤蜊愛好者別錯過！每顆蛤蜊都是又大又飽滿，真材實料！699 元吃到飽就有3斤蛤蜊或50隻白蝦鍋底可選！還有多種肉品、海鮮、鮮蔬，海鮮控一定要收藏！壽星優惠活動『 幾歲生日再送幾顆蛤蜊 』超級划算！（MENU美食誌𝕮𝖆𝖙𝖆𝖑𝖎𝖓𝖆提供）
高雄市/左營區
喜歡無菜單料理的驚喜感嗎？這間法式餐館是全預約制的無菜單料理，預約請透過店家的臉書私訊喔！僅提供晚餐時段的個人套餐或特殊性質包場！不管是食材的運用搭配或是主廚特製醬汁都讓人非常驚豔！（MENU美食誌Boss提供）
高雄市/新興區
Huaiszu M Wu提供）
高雄市/前鎮區
碳佐麻里的火鍋品牌，主打麻辣鍋！麻辣鍋的辣度適中、香氣濃郁！覺得太辣還可以調整辣度，消費方式有單點或者套餐！肉品很新鮮，除了常見的牛豬雞鴨肉品，居然還有蛙肉、鴕鳥肉跟鱷魚肉！用餐環境優美，建議先訂位！（MENU美食誌王麗鈞提供）
高雄市/前金區
防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！
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