500案內所／台片復興2.0？影評人張硯拓陪影迷聊電影

跨越展覽、市集、快閃店、音樂等諸多元素的實體質感概念店「500案內所」，在10月10日當天，邀請影評人兼《釀電影》主編張硯拓，以台灣電影為焦點，舉辦一場「2021台片大體檢」講座，吸引許多電影愛好者到場交流，共同度過一場輕鬆而饒富意義的連假午後時光。

曾任香港國際電影節費比西獎、高雄電影節、女性影展評審的張硯拓，觀影經驗豐富，並且在多個平台分享個人電影觀點。在講座一開始，張硯拓就表示，2020年時，因為疫情形成天然屏障，加上台灣電影人夠爭氣，因此台片逆勢上揚，好幾部電影得票房都相當好；去年底的金馬獎，也是近年受到最多關注的一屆，因此可以觀察台片如何延續熱度。

受到疫情影響，許多電影的上映時間受到擠壓，張硯拓也表示，從甫結束的「台北電影獎」來看，因為疫情延期舉辦的因素，所以如《消失的情人節》、《怪胎》等一年前的作品仍然出現在今年的榜單中，但其中仍有許多今年上半年出現的新面孔。但從新舊作品同時擺在一起比較時，「最佳導演」、「最佳劇情長片」等大獎，仍是由《消失的情人節》拿下，就像是冰箱裡的菜很多，看起來也都不錯，但是最好的菜，仍然是《消失的情人節》。另外從去年的金馬到今年的台北電影獎，張硯拓也觀察到一個趨勢，就是老面孔的演員也沒那麼多了。

張硯拓也指出，到目前為止，今年的台北全都是具有票房考量的「類型片」。第一個明顯的類型，就是「愛情片」，包括有《當男人戀愛時》、《我沒有談的那場戀愛》、《跟你老婆去旅行》等作品。但張硯拓認為，相較於過去作為顯學的「校園愛情片」相比，今年的愛情類型片感覺有在嘗試一些不一樣的東西。例如《我沒有談的那場戀愛》，努力在解構自己的電影、不是照著典型類型拍攝；《當男人戀愛時》雖然是從韓國電影改編，並且保留韓國電影的賣座公式，但是仍然努力在地化，讓人看完感覺真的是一部台灣電影。

第二種「懸疑科技片」，則有《緝魂》、《複身犯》等作品。張硯拓指出，相較於好萊塢，科技片在台灣屬於小眾市場，但是看到仍然有人願意挑戰此類主題，是令人開心的事。這兩部片都有展現出導演的企圖心，而且男主角的演技也是令人刮目相看。除此之外，還有黑幫（《角頭浪流連》）、音樂（《聽見歌在唱》）、血腥剝削（《哭悲》）、運動（《叱吒風雲》）、奇幻（《月老》）、荒謬喜劇（《詭扯》）等多元化的類型。

對於「台片復興2.0」的議題，張硯拓也表示，相較於過去的《陽光普照》，鍾孟宏的《瀑布》改以小而精巧、陳述母女關係的主題。而鍾孟宏作品的氣質鮮明，可從中看出「我是台灣創作領頭羊」的意念，而且過去作品演員彼此穿插的彩蛋，也形成「鍾孟宏宇宙」，對於喜愛《陽光普照》的影迷而言，也應會喜歡《瀑布》。

除此之外，《青春弒戀》與《該死的阿修羅》，都是探討社會議題為優先，透過很多面向去剖開台灣社會的膿包，將會是台片復興的重要指引。而由年輕新銳導演執導、描述女性故事的《美國女孩》，張硯拓也看好可能成為下一個《爸媽不在家》。另外《高山上的熱氣球》，敘述了90年代梨山果園的故事，也是張硯拓的推薦名單，非常值得影迷期待。