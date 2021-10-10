快訊

北市今增1境外移入 1歲染疫女童5接觸者PCR出爐

菲律賓明年總統大選熱門人選 杜特蒂女兒確診新冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攜手人氣貼圖！「懶散兔與啾先生」跳進Epson標籤機囉

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
無論是居家、個人用品標示，或是為禮物、蛋糕做裝飾點綴，皆可搭配Epson Labelworks藍牙標籤機。圖／聯合數位文創提供
無論是居家、個人用品標示，或是為禮物、蛋糕做裝飾點綴，皆可搭配Epson Labelworks藍牙標籤機。圖／聯合數位文創提供

隨著疫情降溫，迎來新學期開學季，全球創新科技領導品牌Epson，首度攜手聯合數位文創旗下超人氣插畫家「Lobster」跨界合作，為Epson Labelworks藍牙標籤機創作10款台灣獨家、期間限定的精美圖框，不拘小節的懶散兔與謹慎勤勞的啾先生化身生活收納小幫手，邀請民眾一起發揮創意，為生活增添小巧思。

「懶散兔與啾先生」起初誕生自Lobster的個人手帳，透過角色互動記錄生活點滴，愛好創作的她也表示向來對文具類相關用品愛不釋手，尤其是標籤機能夠依照使用者喜好、風格改變使用方式及外觀樣式的特性十分吸引人。

透過此次的合作，粉絲可藉由Epson藍牙標籤機LW-600P或LW-C410搭配Epson iLabel App，將「懶散兔與啾先生」為Epson所設計的圖框下載後，融入日常生活之中，無論是私密的手帳美化、居家用品及衣物的標示、卡片及禮品的裝飾等，並提供不同材質、尺寸、色彩並符合RoHS標準，多達百種原廠標籤貼紙的選擇，新購買者更可上Epson官網登錄升級標籤機保固年限，輕鬆打造安心、可愛療癒且井然有序的品味生活！

疫情

延伸閱讀

影／《魷魚游戲》創高造人氣 Netflix應支付網路使用費？

欣葉日本料理「下午茶」回歸！100款和食吃到飽，萬豪飯店Buffet壽星免費吃

蚵仔口味也上榜！營養師公開「6款人氣麵線熱量」沒加料不是最低

動物園喜訊不斷！這些人氣動物萌翻網友

相關新聞

臺南國際音樂節開幕音樂會 「24手聯彈」留下新記錄

9月25日傍晚，臺南文化中心外湧現人潮，大家在防疫距離下陸續寫上實名制票券，魚貫進入演藝廳，即便在梅花座的規定下，依然可以感受到觀眾滿溢的期盼心情，因為首屆臺南國際音樂節的開幕音樂會「鋼琴72變」，終於在此晚登場！

兼具純真與浪漫 打造現代風時尚新居

現代空間設計是門繁複的系統工程，不僅要順應基地條件因時制宜，設計團隊尤需具備跨工種的整合能力與多領域涵養兼容並蓄，再者結合主題意識發想，才能從無到有，催生符合使用者期許的生活容器。

華麗璀璨的流金時代 新設計與舊時代碰撞出燦爛的火花

昭和時代是最創新也是最蓬勃的年代，受殖民的台灣成為日本新銳建築師的藝術試驗場，其中嘉義市立美術館係出自在台灣留下許多經典建築的梅澤捨次郎之手筆...

攜手人氣貼圖！「懶散兔與啾先生」跳進Epson標籤機囉

隨著疫情降溫，迎來新學期開學季，全球創新科技領導品牌Epson，首度攜手聯合數位文創旗下超人氣插畫家「Lobster」跨...

鐵粉必衝！「櫻桃小丸子環球世界趣」中和環球快閃登場

日本經典人氣卡通「櫻桃小丸子」是許多人童年的美好記憶，環球購物中心今年周年慶期間，在新北中和店2樓設置期間限定「櫻桃小丸...

北市景點湧人潮！動物園同時擠萬人 天文館今門票半價

雙十連假次日，不少家長把握好天氣，帶孩子出門放電，北市動物園今天上午9時開園前門口就有排隊民眾，到了下午1時共有1萬15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。