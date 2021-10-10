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攜手人氣貼圖！「懶散兔與啾先生」跳進Epson標籤機囉
隨著疫情降溫，迎來新學期開學季，全球創新科技領導品牌Epson，首度攜手聯合數位文創旗下超人氣插畫家「Lobster」跨界合作，為Epson Labelworks藍牙標籤機創作10款台灣獨家、期間限定的精美圖框，不拘小節的懶散兔與謹慎勤勞的啾先生化身生活收納小幫手，邀請民眾一起發揮創意，為生活增添小巧思。
「懶散兔與啾先生」起初誕生自Lobster的個人手帳，透過角色互動記錄生活點滴，愛好創作的她也表示向來對文具類相關用品愛不釋手，尤其是標籤機能夠依照使用者喜好、風格改變使用方式及外觀樣式的特性十分吸引人。
透過此次的合作，粉絲可藉由Epson藍牙標籤機LW-600P或LW-C410搭配Epson iLabel App，將「懶散兔與啾先生」為Epson所設計的圖框下載後，融入日常生活之中，無論是私密的手帳美化、居家用品及衣物的標示、卡片及禮品的裝飾等，並提供不同材質、尺寸、色彩並符合RoHS標準，多達百種原廠標籤貼紙的選擇，新購買者更可上Epson官網登錄升級標籤機保固年限，輕鬆打造安心、可愛療癒且井然有序的品味生活！
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