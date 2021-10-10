國慶最「重量級」貴賓！「雨馬」赴總統府獻祝福

國慶連假期間，高10米長13米的藍色「雨馬」矗立在總統府前北廣場，為大小觀眾來精彩的燈光秀，吸引來往人群的目光，可說是今年參與國慶典禮最「重量級」的貴賓。客委會表示，今天是「雨馬」待在總統府廣場的最後一天，活動期間民眾只要拍照打卡上傳，就有機會將可愛的小雨馬帶回家，歡迎大家把握時間前往，參與國慶活動同時欣賞「雨馬」帶來的精彩演出。

今年3月客委會與紙風車攜手，以小野繪本故事改編，融入客家先民智慧「餘甘子(油甘)」、藍染、花布、客家歌謠等元素，全新製作客家親子劇「雨馬」，用多元的方式讓孩子接觸客家文化。看到四層樓高巨型「雨馬」出場，大小朋友直呼「超萌的」。只見噴煙又吐火，震撼觀眾。

在眾所期待下，「雨馬」來到總統府前北廣場上演燈光秀。今天的國慶之夜，為了歡迎前來觀禮的貴賓，雨馬還將搭配舞台區活動進行噴煙、擺頭、眨眼等表演。活動期間只要現場拍照上傳打卡至「紙風車劇團」臉書紛絲頁就送精美小貼紙，還有機會抽中可愛的小雨馬。

「雨馬」身披繁花與彩虹的色彩，象徵溫柔而堅定的力量，以及雨後的希望與和平。紙風車劇團表示，期盼透過「雨馬」參與雙十國慶系列活動展演，致敬每位有著堅定信念，無懼任何挑戰的台灣人，也希望將「雨馬」帶來的祝福獻給全世界的孩子。

●「雨馬」國慶燈光秀行程時間：19:20、19:50、20:20 20:50、21:20、21:50 ，每次約5-6分鐘。