聽新聞
test
0:00 / 0:00
永心鳳茶薛舜迪、藝術家李霽 連假親訪500案內所
雙十連假首日，聯合報500輯實體選物店「500案內所」帶來多項優質好店的快閃出攤，持續炒熱人氣，同時永心鳳茶執行長薛舜迪，以及植物藝術家李霽也先後親臨500案內所現場。
由於斜槓、多元發展正是當代價值觀主流。永心鳳茶執行長薛舜迪表示，永心鳳茶和500輯、Alife擁有相同的多元、創新價值觀，也希望藉由這次合作接觸到更多年輕族群；身份橫跨植物設計師、建築師、藝術家、質物霽畫品牌創辦人、極限馬拉松跑者的李霽則堪稱將斜槓精神發揮到極致，他認為斜槓必須是自己熱愛的事物，只是用不同的方式和角度去探索。
而一如500輯追求優質生活的提案與倡議，李霽以為「要有quality就先不要有quality」；他進一步解釋：當你對生活有感情的時候，你就會有自己質感的樣貌。一般的質感是一種標籤、是別人的而不是自己的生活方式。例如即便他在生活場域中一樣穿著簡易、自在的藍白拖鞋，那個自在的狀態才是一種質地的表達，也才是自己對於生活的理解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言