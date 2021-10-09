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永心鳳茶薛舜迪、藝術家李霽 連假親訪500案內所

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
薛舜迪表示，永心鳳茶和500輯、Alife擁有相同的多元、創新價值觀，也希望藉由這次合作接觸到更多年輕族群。記者王聰賢 / 攝影
薛舜迪表示，永心鳳茶和500輯、Alife擁有相同的多元、創新價值觀，也希望藉由這次合作接觸到更多年輕族群。記者王聰賢 / 攝影

雙十連假首日，聯合報500輯實體選物店「500案內所」帶來多項優質好店的快閃出攤，持續炒熱人氣，同時永心鳳茶執行長薛舜迪，以及植物藝術家李霽也先後親臨500案內所現場。

由於斜槓、多元發展正是當代價值觀主流。永心鳳茶執行長薛舜迪表示，永心鳳茶和500輯、Alife擁有相同的多元、創新價值觀，也希望藉由這次合作接觸到更多年輕族群；身份橫跨植物設計師、建築師、藝術家、質物霽畫品牌創辦人、極限馬拉松跑者的李霽則堪稱將斜槓精神發揮到極致，他認為斜槓必須是自己熱愛的事物，只是用不同的方式和角度去探索。

而一如500輯追求優質生活的提案與倡議，李霽以為「要有quality就先不要有quality」；他進一步解釋：當你對生活有感情的時候，你就會有自己質感的樣貌。一般的質感是一種標籤、是別人的而不是自己的生活方式。例如即便他在生活場域中一樣穿著簡易、自在的藍白拖鞋，那個自在的狀態才是一種質地的表達，也才是自己對於生活的理解。

雙十連假首日，聯合報500輯實體選物店「500案內所」帶來多個優質好店的快閃出攤。記者王聰賢 / 攝影
雙十連假首日，聯合報500輯實體選物店「500案內所」帶來多個優質好店的快閃出攤。記者王聰賢 / 攝影
如何追求質感？李霽認為自在的狀態才是一種質地的表達，也才是自己對於生活的真切理解。記者王聰賢 / 攝影
如何追求質感？李霽認為自在的狀態才是一種質地的表達，也才是自己對於生活的真切理解。記者王聰賢 / 攝影

斜槓 藝術家 快閃

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