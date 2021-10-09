永心鳳茶薛舜迪、藝術家李霽 連假親訪500案內所

雙十連假首日，聯合報500輯實體選物店「500案內所」帶來多項優質好店的快閃出攤，持續炒熱人氣，同時永心鳳茶執行長薛舜迪，以及植物藝術家李霽也先後親臨500案內所現場。

由於斜槓、多元發展正是當代價值觀主流。永心鳳茶執行長薛舜迪表示，永心鳳茶和500輯、Alife擁有相同的多元、創新價值觀，也希望藉由這次合作接觸到更多年輕族群；身份橫跨植物設計師、建築師、藝術家、質物霽畫品牌創辦人、極限馬拉松跑者的李霽則堪稱將斜槓精神發揮到極致，他認為斜槓必須是自己熱愛的事物，只是用不同的方式和角度去探索。