浪琴Master巨擘系列月相女表 日月同在、映婉約之美

雖然中秋節已過，但月亮的存在，始終提醒著我們隱性、變化的美。浪琴（Longines）推出巨擘系列（Master）女性月項腕表，以相對輕巧的34毫米精鋼表殼搭配多色皮表帶，獻上一曲關於暈眩、迷離的時光禮讚。

專注於精密機械與實用功能的巨擘（Master）系列，是浪琴機械複雜表款的重點之一。2019年曾經推出月相顯示男表的巨擘系列今年再度帶來位女性送上的輕巧款式。34毫米的精鋼表殼可搭配紅、藍、褐灰色的皮革表帶，或精鋼表帶，帶來風格的多樣化造型可能。