浪琴Master巨擘系列月相女表 日月同在、映婉約之美
雖然中秋節已過，但月亮的存在，始終提醒著我們隱性、變化的美。浪琴（Longines）推出巨擘系列（Master）女性月項腕表，以相對輕巧的34毫米精鋼表殼搭配多色皮表帶，獻上一曲關於暈眩、迷離的時光禮讚。
專注於精密機械與實用功能的巨擘（Master）系列，是浪琴機械複雜表款的重點之一。2019年曾經推出月相顯示男表的巨擘系列今年再度帶來位女性送上的輕巧款式。34毫米的精鋼表殼可搭配紅、藍、褐灰色的皮革表帶，或精鋼表帶，帶來風格的多樣化造型可能。
然而當代女性對於精密、性能的追求早已不亞於男性，新款的L899.5自動上鍊機芯具備載輕盈、抗磁、堅固、不會生鏽或熱脹冷縮的矽游絲，讓機芯運行更為精準，表款再具備五年保固。表款另有藍色太陽紋搭配鑽石時標、銀色麥粒紋搭配藍鋼指針，或珍珠母貝搭配鑽石時標等多種面盤，除了時、分、秒鐘顯示，月相與日期則同時整合在六點鐘的次表盤（sub-dial）之中，讓日（期）與月（相），優雅同在。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言