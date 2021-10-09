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果醬女王柯亞加持！500案內所優質好店國慶連假快閃中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
首次對外公開只在500案內所現身的巧克力榛果烤燕麥（左）、黃檸檬薑薑菓時蜜（右），以及紅心芭樂果醬（中），是好食光（Keya Jam）的超人氣重點，現場反應熱烈。記者 / 王聰賢攝影
首次對外公開只在500案內所現身的巧克力榛果烤燕麥（左）、黃檸檬薑薑菓時蜜（右），以及紅心芭樂果醬（中），是好食光（Keya Jam）的超人氣重點，現場反應熱烈。記者 / 王聰賢攝影

國慶三日連假去哪玩耍好？聯合報500輯的快閃選物店「500案內所」今日再度帶來包含果醬女王柯亞的「好食光（Keya Jam）」、「永心鳳茶－奶茶專門店」與中式甜點「婉婉」的三日快閃出攤，除了有結合秋令時節感的優質食飲推薦，今日更有都會女聲林凡、創作才子Sam Lin，以及唱作歌手林采欣於現場進行一小時的「情歌小包廂」，成功炒熱氣氛。

柯亞以入秋節氣為發想，帶來包含黃檸檬凝乳、威士忌柑橘，以及茉莉島嶼，三款屬於秋天的好食光黃橘色系經典果醬，打造出「黃色選物店」。另外紅心芭樂是雙十國慶外賓禮之一，是好食光的人氣明星商品。其中黃檸檬薑薑菓時蜜除可當成蜂蜜、糖漿，也加入通寧水也可變身氣泡飲，或塗抹於吐司、麵包，打造超美味日式早餐；巧克力榛果烤燕麥則是柯亞的初次嘗試，首發即在500案內所，讓消費者選擇果醬時能有更多風味、口感的變化。

由藝人孟耿如母親開設的婉婉（want one）以中式甜點為號召，在快閃三日中帶來平常僅在市集才會出現的「木耳神仙癮」，並有蔓蔓變美和荔枝鳳梨兩種口味，原價150元、現場活動價120元，「婉友」和Alife住戶再享100元超級優惠，並可收振興五倍券。想吃甜？內含黑糖桂圓米糕、澎湃八寶米糕、荔枝鳳梨綠茶的「古早味三色甜米糕小食盒」，以及使用玫瑰紫玉豆沙、桂花白玉豆沙打造的的「小浪漫豆沙甜米糕小食盒」，讓人吃在嘴裡、甜在心裡。

而屬於永心鳳茶子系列的「奶茶專門所」首次出攤，現場並販賣蜜香紅冷泡茶、紅烏龍冷泡茶，以及袋裝的阿薩姆鍋煮奶茶、紅烏龍鍋煮奶茶。考量到時序已然邁入秋季，再提供虎皮瓜仔肉刈包、麻香鴨肉米糕兩款台味小食。前者將三層肉改為瓜仔肉，食有滋味卻不對身體造成負擔，後者則使用櫻桃鴨、麻油，符合秋季食補的概念。此外鍋煮奶茶也是永心鳳茶奶茶專門所在疫情期間開發出的新商品，因其可隨拿、隨喝，袋裝攜帶方便，即便外帶回家也可先冷凍、再退冰飲用。

三間快閃出攤今日都在現場搏得滿堂，口碑人氣回饋熱烈，同時三日的快閃出攤將持續在10月10日（日）、11（一）兩日進行，每日果醬、奶茶、小食盒、小食皆採限量供應，售完為止。

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

「500案內所」今日再度帶來包含果醬女王柯亞的「好食光（Keya Jam）」、「永心鳳茶－奶茶專門店」與中式甜點「婉婉」的三日快閃出攤。記者 / 王聰賢攝影
「500案內所」今日再度帶來包含果醬女王柯亞的「好食光（Keya Jam）」、「永心鳳茶－奶茶專門店」與中式甜點「婉婉」的三日快閃出攤。記者 / 王聰賢攝影
想吃甜？內含黑糖桂圓米糕、澎湃八寶米糕、荔枝鳳梨綠茶的「古早味三色甜米糕小食盒」，以及使用玫瑰紫玉豆沙、桂花白玉豆沙打造的的「小浪漫豆沙甜米糕小食盒」，讓人吃在嘴裡、甜在心裡。記者 / 王聰賢攝影
想吃甜？內含黑糖桂圓米糕、澎湃八寶米糕、荔枝鳳梨綠茶的「古早味三色甜米糕小食盒」，以及使用玫瑰紫玉豆沙、桂花白玉豆沙打造的的「小浪漫豆沙甜米糕小食盒」，讓人吃在嘴裡、甜在心裡。記者 / 王聰賢攝影
「婉婉（want one）」在快閃三日中帶來平常僅在市集才會出現的「木耳神仙癮」，並有蔓蔓變美和荔枝鳳梨兩種口味，原價150元、現場活動價120元，「婉友」和Alife住戶再享100元超級優惠，並可收振興五倍券。記者 / 王聰賢攝影
「婉婉（want one）」在快閃三日中帶來平常僅在市集才會出現的「木耳神仙癮」，並有蔓蔓變美和荔枝鳳梨兩種口味，原價150元、現場活動價120元，「婉友」和Alife住戶再享100元超級優惠，並可收振興五倍券。記者 / 王聰賢攝影
永心鳳茶子系列的「奶茶專門所」首次出攤，現場並販賣蜜香紅冷泡茶、紅烏龍冷泡茶，以及袋裝的阿薩姆鍋煮奶茶、紅烏龍鍋煮奶茶。記者 / 王聰賢攝影
永心鳳茶子系列的「奶茶專門所」首次出攤，現場並販賣蜜香紅冷泡茶、紅烏龍冷泡茶，以及袋裝的阿薩姆鍋煮奶茶、紅烏龍鍋煮奶茶。記者 / 王聰賢攝影
麻香鴨肉米糕使用櫻桃鴨、麻油，符合秋季食補的概念。記者 / 王聰賢攝影
麻香鴨肉米糕使用櫻桃鴨、麻油，符合秋季食補的概念。記者 / 王聰賢攝影
將三層肉改為瓜仔肉的虎皮瓜仔肉刈包。記者 / 王聰賢攝影
將三層肉改為瓜仔肉的虎皮瓜仔肉刈包。記者 / 王聰賢攝影

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