● 人氣YouTuber、甜點師「拿拿摳」分享：

《拿拿摳的厭世甜點店》雪Q餅：拯救媽媽手藝的零失敗小點。圖／采實文化提供

1.棉花糖是雪Q餅軟Q口感的來源，再加入帶有鹹香滋味的奇福餅乾，以及蔓越莓乾與南瓜籽，帶來多層次的豐富口感。

2.外層撒上可可粉、糖粉，讓氣勢升級，再用精美的小袋子分裝，非常適合當作各場合的賄賂小物，手工心意無價又不花大錢（錢嫂力推）。

● 材料

無鹽奶油 45g

棉花糖 150g

奶粉 40g

無糖可可粉 10g

奇福餅乾 150g

南瓜籽 20g（也可用其他堅果類取代）

蔓越莓乾 50g

蘭姆酒 10g

鹽 2小撮

● 裝飾

可可粉 適量

糖粉 適量

● 作法

加入餅乾，盡可能讓餅乾均勻沾黏棉花糖，即可關火。圖／采實文化 提供

材料準備

1.將蔓越莓乾浸泡在蘭姆酒中。(編按：大人版，小孩版此步驟省略)

2.將棉花糖撕成小塊。

3.將奇福餅乾大略折對半、折碎。

4.在不沾鍋中放入無鹽奶油，以小火煮至奶油完全融化後再加入棉花糖，攪拌均勻。

5.棉花糖融化至糊狀後，加入少許鹽巴，攪拌均勻。

6.加入奶粉與可可粉，持續以小火攪拌均勻。

Tips：可可粉可依個人喜好，替換成抹茶粉或草莓粉。如果想要品嘗原味，可以將可可粉的重量加回奶粉中即可。

用擀麵棍擀成適當厚度，再放入冰箱冷藏1小時。圖／采實文化 提供 雪Q餅經過冷藏變硬後，再分切成適口大小。

7.倒入步驟1的蔓越莓乾，混合均勻。

8.加入南瓜籽並混合拌勻。

Tips：南瓜籽可先以160度烘烤5～6分鐘，更具香氣。

9. 加入餅乾，盡可能讓餅乾均勻沾黏棉花糖，即可關火。

10.將棉花糖餅乾裝入耐熱袋中，趁溫熱時較易塑形，用擀麵棍擀成適當厚度，再放入冰箱冷藏1小時。

11.雪Q餅經過冷藏變硬後，再分切成適口大小。

12.撒上可可粉、糖粉，讓風味與視覺效果升級。

撒上可可粉、糖粉，讓風味與視覺效果升級。圖／采實文化 提供

● 作者介紹：拿拿摳，曾經當過上班族，偶然接觸到甜點工作，開啟了白天上班、晚上學甜點的兩頭燒生活，雖然辛苦，卻也發現對於甜點的熱愛，而走向全職甜點師之路。YouTube／FB：厭世甜點店。

【以上摘文選自《拿拿摳的厭世甜點店》、作者：拿拿摳、出版社：采實文化提供】

書名《拿拿摳的厭世甜點店》、作者：拿拿摳、出版社：采實文化。圖／采實文化 提供

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