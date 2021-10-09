拿拿摳的厭世甜點店／雪Q餅 拯救媽媽手藝的零失敗小點
● 人氣YouTuber、甜點師「拿拿摳」分享：
1.棉花糖是雪Q餅軟Q口感的來源，再加入帶有鹹香滋味的奇福餅乾，以及蔓越莓乾與南瓜籽，帶來多層次的豐富口感。
2.外層撒上可可粉、糖粉，讓氣勢升級，再用精美的小袋子分裝，非常適合當作各場合的賄賂小物，手工心意無價又不花大錢（錢嫂力推）。
● 材料
無鹽奶油 45g
棉花糖 150g
奶粉 40g
無糖可可粉 10g
奇福餅乾 150g
南瓜籽 20g（也可用其他堅果類取代）
蔓越莓乾 50g
蘭姆酒 10g
鹽 2小撮
● 裝飾
可可粉 適量
糖粉 適量
● 作法
材料準備
1.將蔓越莓乾浸泡在蘭姆酒中。(編按：大人版，小孩版此步驟省略)
2.將棉花糖撕成小塊。
3.將奇福餅乾大略折對半、折碎。
4.在不沾鍋中放入無鹽奶油，以小火煮至奶油完全融化後再加入棉花糖，攪拌均勻。
5.棉花糖融化至糊狀後，加入少許鹽巴，攪拌均勻。
6.加入奶粉與可可粉，持續以小火攪拌均勻。
Tips：可可粉可依個人喜好，替換成抹茶粉或草莓粉。如果想要品嘗原味，可以將可可粉的重量加回奶粉中即可。
7.倒入步驟1的蔓越莓乾，混合均勻。
8.加入南瓜籽並混合拌勻。
Tips：南瓜籽可先以160度烘烤5～6分鐘，更具香氣。
9. 加入餅乾，盡可能讓餅乾均勻沾黏棉花糖，即可關火。
10.將棉花糖餅乾裝入耐熱袋中，趁溫熱時較易塑形，用擀麵棍擀成適當厚度，再放入冰箱冷藏1小時。
11.雪Q餅經過冷藏變硬後，再分切成適口大小。
12.撒上可可粉、糖粉，讓風味與視覺效果升級。
● 作者介紹：拿拿摳，曾經當過上班族，偶然接觸到甜點工作，開啟了白天上班、晚上學甜點的兩頭燒生活，雖然辛苦，卻也發現對於甜點的熱愛，而走向全職甜點師之路。YouTube／FB：厭世甜點店。
【以上摘文選自《拿拿摳的厭世甜點店》、作者：拿拿摳、出版社：采實文化提供】
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