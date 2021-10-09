搶攻電競市場！IKEA攜手ROG推出26件電競適用家具用品

根據統計，全球電競玩家已經超過25億，而觀察到電競玩家得長時間坐在電腦前，以及各種需求，IKEA與電競潮牌「ROG玩家共和國」共同合作，推出26款家具家飾品，台灣也將陸續上架，搶攻台灣電競玩家的荷包與市場。

電競玩家與上班族，都會長時間使用電腦，但電競玩家因為使用上的需求，在舒適度與人體工學，使用便利上得更用心，IKEA設計師Jon Karlsson指出，這系列用品強調簡約、經典，可以工作，也可以符合電競玩家的使用需求，整體以黑、白為主要設計，結合IKEA的耐用與人體工學設計，加入ROG的工法設計，以及電競霓虹裝飾，整體簡約帶點酷炫感。

以電競玩家最在意的UPPSPEL電競桌來說，桌面長度與承重可放1至3個螢幕，深度則達80公分，讓鍵盤、滑鼠與手臂，都能輕鬆擺放，還有自動升降功能，隨時依據舒適度調整，另還有凹角設計，可以整理路線。

另一重點就是MATCHSPEL電競椅，特別強調頸部與腰部設計，提供身體有力支撐，可調式扶手可以舒緩肩頸肌肉壓力。另外也有是LÅNESPELARE杯架，可以固定在桌子邊緣，不用擔心飲料打翻。