仙氣的日常 黑嘉嘉巧現梵克雅寶忠孝SOGO專賣店

臺灣女子職業圍棋選手，也是女演員的黑嘉嘉昨日出席梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的遠東Sogo復興館Alhambra幸運國度裝置藝術，並配戴上Alhambra與Perlée系列多款珠寶作品。黑嘉嘉去年客串演出電影「消失的情人節」因而在螢光幕前大受好評。近日除了頻繁曝光，黑嘉嘉更以專業背景推出「黑嘉嘉圍棋教室」專屬APP，推廣圍棋並展現智慧與仙氣。

早在去年年底，黑嘉嘉便曾配戴梵克雅寶的Magic Alhambra系列珠寶登上金馬獎擔任引言人，展現與品牌的好交情。昨日現身遠東Sogo復興館的Alhambra幸運國度裝置藝術展場時，一身黑色改良式旗袍洋裝的黑嘉嘉，全身則穿戴上Alhambra與Perlée系列等六款包含耳環、手鍊、指尖戒、戒指與手鐲的珠寶，顯白而閃耀。黑嘉嘉不時再以四葉草蝴蝶造型小物和現場裝置貓咪互動，自然流露童心。

以四葉草、金色圓珠為特色的Alhambra，是梵克雅寶自1968年以來的幸運經典設計，其中Magic Alhambra耳環使用了黃K金、虎眼石與紅玉髓，成為耳畔的搖曳浪漫，同時虎眼石的天然紋理再與紅玉髓的飽滿，呈現鮮明對比；Perlée diamonds手鐲，則在四葉幸運草內「藏」入耀眼白鑽，搭配另一件Perlée diamonds黃金鑲鑽手鐲，貴氣滿點；另有一枚Perlée couleurs指間戒則是不容錯過的個性亮點：不對稱的戒指兩端，一側為色澤豐潤的紅玉髓、另一側則為璀燦白鑽，一高一低、展現迥異的對比與個性。

自2010年開幕的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）遠東Sogo復興館精品店佔地約31坪，近日重新開幕，並以全球最新概念打造出優雅「法式寓所」空間。裝飾藝術的風格、細膩手繪的花卉與蝴蝶圖騰，加上鮮明反差的霧黑漆與金色壁面，呼應世家創立以來珍視的自然風格。同時從logo造型的大門門把、以威尼斯Murano玻璃打造的璀璨吊燈、手工黏貼的de Gournay金箔彩繪壁紙，到八角造型的VIP空間，更是全新精品店的設計特色，讓巴黎與台北，美學零時差。