快訊

《魷魚遊戲》演員「兒子遭同學毆打腦死」 痛揭10年心酸

醫界相挺3Q哭了！陳柏惟：怎判斷喜歡我從30變20%？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北+台南遠東、Mega 50聯合線上旅展！搶打年度最優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
新北美食地標Mega50旗下餐廳都擁有無敵美景。圖／Mega50提供
新北美食地標Mega50旗下餐廳都擁有無敵美景。圖／Mega50提供

年度最大旅展「台北國際旅展ITF」今年將於11月5~8日在南港展覽館一館登場，台北遠東香格里拉聯合台南遠東、Mega 50於10月10日起搶先推出ITF線上旅展，展期至11月11日，年度最超值優惠就在這一檔。

其中，下殺14折、最優惠推薦是雙人入住台北遠東香格里拉，每晚2,999元起；想要感受奢華放鬆的微旅行則推薦雅仕套房買一送一，住宿期間還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點、享用飯店頂樓景觀恆溫泳池等休閒設施，兩晚12,000元(原價56,364元，約2折)；遠東Café自助餐券每張658元起、約68折。每周還有各種限時驚喜閃購，例如下午茶自助餐券52折等，目標鎖定粉絲持續關注。

台南遠東香格里拉也有多款住宿券，最推薦「三天兩夜平日住宿券」每張5,700元，平均每人每晚1,425元；「一泊二食住宿券」含自助式早餐，另可任選自助午或晚餐、或櫻桃烤鴨三吃，每張5,600元；以及「雅仕套房買一送一組」。餐券推薦包括遠東Café 自助餐、烤鴨、下午茶及牛排優惠券，最低57折起。

此外，新北美食地標Mega50旗下餐廳也有多款美食券開賣，像是望月樓「廣式片皮鴨二吃」優惠價1,500元 (原價2,178元，69折)；美食美景一次擁有的「50樓Cafe自助餐平日十客券組」68折特惠，平均每位752元。

線上搶訂台北：https://lihi1.com/62RTD、台南：https://sltn.tw/21ITF、Mega 50：https://bit.ly/3m2mAYV

台北遠東香格里拉連續四年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳，端出最受青睞的招牌烤鴨，加上龍蝦以及主廚精選佳餚，烤鴨龍蝦四人餐只要4,688元。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉連續四年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳，端出最受青睞的招牌烤鴨，加上龍蝦以及主廚精選佳餚，烤鴨龍蝦四人餐只要4,688元。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉於ITF線上旅展推出雅仕套房買一送一優惠，住宿期間還可享豪華閣禮遇。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉於ITF線上旅展推出雅仕套房買一送一優惠，住宿期間還可享豪華閣禮遇。圖／台北遠東提供
台南遠東香格里拉線上旅展除了醉月樓烤鴨券，遠東CAFE自助餐券也是年年搶購商品。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉線上旅展除了醉月樓烤鴨券，遠東CAFE自助餐券也是年年搶購商品。圖／台南遠東提供

住宿券 香格里拉 台南

延伸閱讀

下午茶新選擇，甜點控們狂推這牌曲奇！

瑞芳濂洞國小食農課有巧思 學童親手製作美食

花蓮羅山遊客中心開賣有機美食 體驗有機村一日遊

體檢前清個腸胃 他吃素食自助餐夾了123元嚇傻

相關新聞

微風廣場國賓影城證實租約到期 傳七、八家廠商搶接手

從微風廣場2001年開幕後就進駐的國賓影城，傳出10月25日即將約滿離開。國賓影城證實，確實合約約滿，但還有最後細節洽談...

搶攻電競市場！IKEA攜手ROG推出26件電競適用家具用品

根據統計，全球電競玩家已經超過25億，而觀察到電競玩家得長時間坐在電腦前，以及各種需求，IKEA與電競潮牌「ROG玩家共...

仙氣的日常 黑嘉嘉巧現梵克雅寶忠孝SOGO專賣店

臺灣女子職業圍棋選手，也是女演員的黑嘉嘉昨日出席梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的遠東Sogo復興館Al...

台北+台南遠東、Mega 50聯合線上旅展！搶打年度最優惠

年度最大旅展「台北國際旅展ITF」今年將於11月5~8日在南港展覽館一館登場，台北遠東香格里拉聯合台南遠東、Mega 5...

秋蟹來了！5家星飯店「蟹宴」整理包

秋蟹正肥美，大沙公、毛蟹、軟殼蟹、鱈場蟹，你愛哪一種？各飯店餐廳端出招牌蟹，並以海陸配，或川味或粵式展現鮮甜滋味，品蟹時...

跟著嘉玲回台南！「走入俗女生活」包車半日遊開玩

隨著台劇《俗女養成記》第二季熱映，也引爆「踩點旅遊潮」。趁著第二季完結篇前夕，深度旅遊電商平台KKday即日起獨家推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。