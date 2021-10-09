台北+台南遠東、Mega 50聯合線上旅展！搶打年度最優惠

年度最大旅展「台北國際旅展ITF」今年將於11月5~8日在南港展覽館一館登場，台北遠東香格里拉聯合台南遠東、Mega 50於10月10日起搶先推出ITF線上旅展，展期至11月11日，年度最超值優惠就在這一檔。

其中，下殺14折、最優惠推薦是雙人入住台北遠東香格里拉，每晚2,999元起；想要感受奢華放鬆的微旅行則推薦雅仕套房買一送一，住宿期間還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點、享用飯店頂樓景觀恆溫泳池等休閒設施，兩晚12,000元(原價56,364元，約2折)；遠東Café自助餐券每張658元起、約68折。每周還有各種限時驚喜閃購，例如下午茶自助餐券52折等，目標鎖定粉絲持續關注。

台南遠東香格里拉也有多款住宿券，最推薦「三天兩夜平日住宿券」每張5,700元，平均每人每晚1,425元；「一泊二食住宿券」含自助式早餐，另可任選自助午或晚餐、或櫻桃烤鴨三吃，每張5,600元；以及「雅仕套房買一送一組」。餐券推薦包括遠東Café 自助餐、烤鴨、下午茶及牛排優惠券，最低57折起。

此外，新北美食地標Mega50旗下餐廳也有多款美食券開賣，像是望月樓「廣式片皮鴨二吃」優惠價1,500元 (原價2,178元，69折)；美食美景一次擁有的「50樓Cafe自助餐平日十客券組」68折特惠，平均每位752元。