秋蟹來了！5家星飯店「蟹宴」整理包

秋蟹正肥美，大沙公、毛蟹、軟殼蟹、鱈場蟹，你愛哪一種？各飯店餐廳端出招牌蟹，並以海陸配，或川味或粵式展現鮮甜滋味，品蟹時間短而美，10月底前是最佳賞味期。

秋風起、蟹正肥，台北晶華酒店即日起至10月31日在三樓晶華軒推出「粵式品蟹宴」，來自斯里蘭卡的肥美巨蟹當主角，採用薑蔥、清蒸、油煎、煲煮、避風塘等多種烹調手法料理，特色蟹餚有網油膏蟹糯米飯、膏蟹馬蹄蒸肉餅、外婆飄香蟹、砂鍋蟹黃粥等，每道1,780元起。另限量推出鱈蟹小籠包與蟹肉海鮮盞兩款港點；「晶華美食到你家」美食外帶外送平台也有榮嫂薑蔥炒蟹與艇家避風塘炒蟹兩款，可帶回家慢慢品嘗。

其中，主廚鄔海明最推薦網油膏蟹糯米飯，「豬網油」是靈魂焦點，它是豬胃部及橫膈膜間的一層雪白色網狀脂肪，吃起來有QQ的口感，為重現香港經典的老味道，主廚將洗淨的沙母置於浸泡約3小時的長糯米上，再加入冬菇、蝦米、干貝絲、紅蔥頭、平溪珠蔥等調料，最後於上方鋪上豬網油後一同送進蒸箱蒸煮而成，糯米飯滿載著豬油、鮮蟹等多重香氣，滋味鮮美。

台北萬豪酒店也有季節限定的「秋蟹叁饗宴」。宴客樓主廚洪福龍，以麻油處女蟳、花蟹柚香蘿蔔煮、川蜀香辣大沙公三種風味，分別代表台灣南部的坐月子習俗、向日籍主廚習得的傳統日式料理法，以及赴大陸客座時習得的道地川蜀麻辣風味，料理各具風韻，每道2,000元起，即日起至10月31日限時供應。

另外，Mark's Teppanyaki主廚林勤凱，則以日本料亭的板前、懷石料理為靈感，推出秋蟹鐵板饗宴，包括滑潤可口、鮮味十足的毛蟹海膽布蕾、皮脆肉細的軟殼蟹沙拉、盡顯蟹肉鮮甜滋味的鹽蒸鱈場蟹佐柚香胡椒、一口吃盡極致奢美滋味的蟹肉魚子醬和牛卷等，每套4,000元，11月30日前限時供應。

台北文華東方酒店內連續四年榮獲《台北米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，也推出秋季新菜單，主廚張國邦以當季頂級食材如遼參、花膠、龍蝦、松葉蟹鉗等多款鮮美海味，以正宗粵菜手法料理。其中，奶油煎釀松葉蟹鉗需先去除外殼，裹上自製手打的新鮮蝦漿，拍上薄粉、入油鍋煎至金黃後，再加入老母雞燉煮而成的濃湯炆煮入味，蟹肉與蝦漿、奶油、濃湯等滋味完美結合，值得一嘗。

台北國賓大飯店川菜廳祭出6道秋蟹料理，選用肉質肥美的蟹蟳搭佐四川特有的辛香料，幻化出香、麻、酸、辣的多種滋味。像是青醬大沙公有多層次的口感、麻中帶香後勁十足；溜蛋辣沙公辛中帶酸，有些許南洋氣息；砂鍋麻辣蟹湯汁辛香甘甜、香辣夠味；鮮美麻辣的乾鍋辣醬蟹，香氣濃郁誘人食欲。至於麻婆年糕蟹，則還原四川道地風味，鮮美肥厚的螃蟹搭佐彈牙爽Q的年糕，微辣微嗆的滋味讓人難忘。