跟著嘉玲回台南！「走入俗女生活」包車半日遊開玩
隨著台劇《俗女養成記》第二季熱映，也引爆「踩點旅遊潮」。趁著第二季完結篇前夕，深度旅遊電商平台KKday即日起獨家推出「走入俗女生活」包車半日遊，每套2,800元起，將由專人專車接送，實地走訪劇中經典拍攝場景，包括台南後壁菁寮老街、新營三一宅藝空間等共6小時的精彩遊程。
此外，另攜手Cozzi和逸飯店台南西門館，推出一泊一食獨家聯名優惠專案，每晚優惠4,199元起，入住限量加贈獨家聯名「俗女養成記2聯名禮盒」及專享「走入俗女生活」包車半日遊500元優惠折扣。
「走入俗女生活」包車半日遊，提供五人及九人座車車款選擇，遊程從台南市區集合出發，將走訪《俗女》整劇拍攝生活主場景—後壁區菁寮老街，女主角陳嘉玲從小生活的家—金德興中藥行，陳嘉玲國中下課後與同學休閒聊天的經典場景—和興冰菓店，還有《俗女》第一季劇中小孩們口中的「鬼屋」、同時也是第二季女主角陳嘉玲的家—菁寮後廍24節氣步道，以及女主角陳嘉玲與蔡永森相親的場景—三一宅藝空間等，共計5個經典場景、約6小時的遊程。
走訪台南的同時，KKday另與台南市中西區Cozzi和逸飯店台南西門館推出「一泊一食獨家聯名優惠專案」，每晚4,199元起，專案可入住10坪大小的舒適客房一晚、翌日早餐2客，另贈「俗女養成記2聯名禮盒」一組。
聯名禮盒由《俗女養成記2》官方聯名推廣品牌—登義漢方獨家打造，禮盒外觀以女主角「陳嘉玲」的老家—金德興中藥行的中藥藥材櫃作為設計靈感，並搭配劇情女生的成長經歷，設計一系列相關的中藥與養生食品，包括第一層少女青春期最愛的單純甜味仙楂餅、有著記憶中媽媽燉的那盅養顏女孩膳；第二層步入社會歷練期後，調養必須的養顏女孩茶、甘甜梅以及抹草湯浴包、百花湯浴包；為人母後、最該疼惜自己的養眠女人膳、養眠女人茶、月子擦澡包等。數量有限，贈完為止。
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