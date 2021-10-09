跟著嘉玲回台南！「走入俗女生活」包車半日遊開玩

隨著台劇《俗女養成記》第二季熱映，也引爆「踩點旅遊潮」。趁著第二季完結篇前夕，深度旅遊電商平台KKday即日起獨家推出「走入俗女生活」包車半日遊，每套2,800元起，將由專人專車接送，實地走訪劇中經典拍攝場景，包括台南後壁菁寮老街、新營三一宅藝空間等共6小時的精彩遊程。

此外，另攜手Cozzi和逸飯店台南西門館，推出一泊一食獨家聯名優惠專案，每晚優惠4,199元起，入住限量加贈獨家聯名「俗女養成記2聯名禮盒」及專享「走入俗女生活」包車半日遊500元優惠折扣。

「走入俗女生活」包車半日遊，提供五人及九人座車車款選擇，遊程從台南市區集合出發，將走訪《俗女》整劇拍攝生活主場景—後壁區菁寮老街，女主角陳嘉玲從小生活的家—金德興中藥行，陳嘉玲國中下課後與同學休閒聊天的經典場景—和興冰菓店，還有《俗女》第一季劇中小孩們口中的「鬼屋」、同時也是第二季女主角陳嘉玲的家—菁寮後廍24節氣步道，以及女主角陳嘉玲與蔡永森相親的場景—三一宅藝空間等，共計5個經典場景、約6小時的遊程。

走訪台南的同時，KKday另與台南市中西區Cozzi和逸飯店台南西門館推出「一泊一食獨家聯名優惠專案」，每晚4,199元起，專案可入住10坪大小的舒適客房一晚、翌日早餐2客，另贈「俗女養成記2聯名禮盒」一組。