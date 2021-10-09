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全台唯一獲獎！台北文華東方四度獲頒「亞洲頂尖酒店」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北文華東方酒店榮獲亞洲頂尖酒店殊榮，推出秋季多項住房專案回饋扇粉的支持。圖／台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店榮獲亞洲頂尖酒店殊榮，推出秋季多項住房專案回饋扇粉的支持。圖／台北文華東方酒店提供

世界具權威的康泰納仕旅遊者雜誌《Conde Nast Traveler》近日公布2021年讀者之選獎，台北文華東方酒店四度榮獲「亞洲頂尖酒店」殊榮，而且是獲選的30間亞洲頂尖酒店中，全台灣唯一獲獎酒店。

為回饋扇粉們的支持，台北文華東方酒店推出房價1萬送5千的「萬千寵愛」住房專案，還有養生舒壓的「煥活身心之旅」一泊二食專案，以及「周末歡樂親子時光」家庭住房專案。多樣化的入住體驗，可讓賓客盡享屢獲殊榮的頂級旅宿設施與細膩體貼的傳奇式經典服務。

康泰納仕旅遊者雜誌《Conde Nast Traveler》是全球極負盛名的奢華旅遊雜誌，自創辦以來，曾多次榮獲「美國國家雜誌獎」肯定，奠定其國際旅遊指標性刊物的地位。

承襲文華東方酒店集團低調奢華的風格，台北文華東方酒店打造的是雋永細緻的歐式空間美學，並以貼心細膩的服務享譽國際。為提供國人更多樣化的住房體驗，台北文華東方酒店不僅推出平日周一到周四入住的「萬千寵愛」住房專案，房價1萬元、再送5千餐飲內用或芳療療程折抵額度。

此外，另有兩項養生療癒及親子同樂的住房專案。其中「煥活身心之旅」可透過晨間池畔瑜珈課程和令人全然放鬆的芳療療程，暫時拋去煩惱，沉浸在悠閒的氛圍中；適合家庭客群的「周末歡樂親子時光」家庭住房專案，入住當日則可參加廚藝課程、魔術課、造型氣球DIY等，適合小小扇粉快樂體驗。

住房專案可洽訂房中心：02-2715-6800，或查詢酒店官網：https://www.mandarinoriental.com.hk/taipei/songshan/luxury-hotel/offers

「煥活身心之旅」讓賓客在戶外泳池的池畔花園體驗晨間瑜珈課程。圖／台北文華東方酒店提供
「煥活身心之旅」讓賓客在戶外泳池的池畔花園體驗晨間瑜珈課程。圖／台北文華東方酒店提供

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