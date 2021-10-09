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追「無神」台劇嘗黑熊曲奇餅乾 業者提撥5元救台灣黑熊
吃餅乾追台劇也能做公益、搶救台灣黑熊！鴻鼎菓子贊助台劇「無神之地不下雨」，推出公益聯名款「雨你相遇台灣黑熊曲奇餅」，餅乾盒印有台灣黑熊卡哇依造型，每組聯名商品業者提撥5元，捐贈台灣黑熊保育協會，讓民眾在家觀賞「無神」大啖曲奇餅乾，也能響應愛心做公益。
台劇「無神之地不下雨」描述原住民阿美族泛靈神話故事，鴻鼎菓子指出，因環保劇情與企業理念契合，特別使用象徵台灣山林生態系與環境健全的元素，呼應劇中人與神的浪漫寓言，探討自然環境永續共存的理念。
鴻鼎菓子將提撥每一組聯名商品5元作為公益金，捐贈台灣黑熊保育協會，號召民眾在觀看精彩戲劇品嘗美味餅乾之餘，也能為台灣的環境及動物保育盡一分心力。
鴻鼎菓子表示，「台灣黑熊曲奇餅」堅持不使用膨鬆劑、色素、香精等化學添加物，呈現食材最佳風味，並通過世界四大美食大獎之一「A.A. Taste Awards全球純粹風味評鑑」最高三星評鑑、比利時iTOi風味絕佳獎一星級。
鴻鼎菓子創辦人張育睿說，初衷緣起一分對家人的愛，他也以實際行動支持社會共好，包含幫助小熊回家計劃、每盒彌月禮盒部分收入捐贈罕見疾病基金會，以及防疫期間贈送打氣物資，捐贈上千盒餅乾到醫院為醫護人員加油等，用日常實踐對台灣這塊土地與社會的愛與關懷，讓台灣與社會更好。
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