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泰爾茂捐130萬劑低劑量針具給中央 助疫苗劑量再增10％

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
日本醫材大廠「泰爾茂醫療集團」今年成立滿100年，台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司也成立滿30年，結合9家經銷商等，合贈130萬劑低殘留針具給中央流行指揮中心。記者陳雨鑫／攝影
日本醫材大廠「泰爾茂醫療集團」今年成立滿100年，台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司也成立滿30年，結合9家經銷商等，合贈130萬劑低殘留針具給中央流行指揮中心。記者陳雨鑫／攝影

新冠疫苗陸續到貨，第七批88.92萬劑BNT疫苗以及113.21萬莫德納疫苗接力抵台。截至10月7日為止，國內已完成接種1754萬多劑新冠疫苗接種，但未來疫苗到貨量仍難以確定。台灣泰爾茂醫療產品公司今捐贈130萬劑「低殘留針具」給中央流行疫情指揮中心，幫助疫苗施打能增加一到二劑的份量。指揮中心表示，將把針具分配給各地方衛生局，配發給醫療院所使用。

日本醫療器材大廠泰爾茂（Terumo）今年成立滿100年，而台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司也成立30年，為了回饋社會，今捐贈130萬劑的低殘留針具給台灣。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長、疾管署長周志浩表示，感謝泰爾茂以及九家經銷商捐贈130萬劑的低殘留針具，台灣今年已採購4000多萬劑新冠疫苗，明年採買2000萬劑，後年也下了1500萬劑的訂單，明後年的疫苗採購量持續洽談中。今年新冠疫苗供應辛苦，他相信疫苗是防治新冠肺炎的好工具，但也需要好的針劑協助，讓疫苗發揮最大的效益。

台灣泰爾茂董事長兼總經理樋口靖晃表示，低殘留針具有機會可以讓每瓶疫苗多抽出一到二劑的劑量，目前不只在台灣，全球各國在新冠疫苗的取得上都不像歐美國家容易，也讓低殘留針具有發揮的空間，讓疫苗能做最有效的使用。

台灣泰爾茂指出，低殘留針具全球大概有三種不同款式，一般針具推壓針具的橡膠是具弧度，推到底時，仍有些許空隙，低殘留針具則是把針具推擠的最後一段，都製作橡膠形狀，把疫苗可以完全使用完畢。

低殘留針具其殘留量還有分一到三等級，第一等級代表殘留少、第二等級為殘留很少、第三等級為殘留非常少。台灣泰爾茂指出，今捐贈的針具屬於第二等級，假設一瓶AZ疫苗可抽取10劑，第二等級有機會可以多抽取一劑，第三等級可以多抽取到一到二劑。

周志浩表示，目前除了泰爾茂，還有其他單位捐贈低殘留針具，整理後將分配給地方衛生局，由地方配送到醫療院所。

台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司董事長兼總經理樋口靖晃（右）代表捐贈130萬劑低殘留針具給中央流行指揮中心，由指揮中心疫情監測組組長周志浩（左）代表接受捐贈。記者陳雨鑫／攝影
台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司董事長兼總經理樋口靖晃（右）代表捐贈130萬劑低殘留針具給中央流行指揮中心，由指揮中心疫情監測組組長周志浩（左）代表接受捐贈。記者陳雨鑫／攝影

新冠疫苗 衛生局 疫情

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