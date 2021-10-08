恆隆行「zonezone」概念店全新亮相 24x24x24開幕展

目前共代理25個優質生活家電國際品牌的恆隆行，歷經5個月的拆建創新，終於將位於內湖洲子街的品牌維修中心以嶄新的hengstyle恆隆行概念店「zonezone」重新與消費者見面。概念店名字定為「zonezone」，取讀音近似中文「種種」、「林林總總」的寓意，希望讓來到店裡的民眾能體驗到由不同型態呈現的各式活動及多元服務，不只是展示商品，更集體驗、交流、實驗於此，以「生活中的美術館」具體呈現恆隆行的選品概念與生活美學風格。

搶在10月25日正式營運之前，恆隆行也在全新設計且充滿未來有機能量的淨白空間中推出「24 objects x 24 books x 24 moments」概念展，10月10日至10月17日期間，精選集團旗下24個品牌選品、搭配24本好書與24個生活片刻，幫助消費者重新定義何謂美好生活。而恆隆行更特別於展覽前4天分別攜手知名餐飲品牌「MyCroissant by Guillaume吉可頌」、「胭脂食品社」、「CJSJ」、「門前隱味」等4家餐飲品牌，每日分別於11：30、14：00推出極為難得的限時限量商品（每單場次25份，每人每日限購1份），讓民眾走進空間可以五感全開。

多年來恆隆行始終秉持高規格的居家美學，藉由挖掘各領域的新穎品牌，不間斷地創造話題引領風尚，此次從概念展開始與誠品書店的合作書牆企劃，更是將5年前開始發行的「hengstyle生活誌」原本「帶給消費者生活靈感」的初衷更加擴展放大。概念店中近千本中英精彩書籍是生活靈感的放大，概念店的整體服務與各式體驗，更是將生活誌的美好生活的靈感予以立體化、鮮活化。「zonezone」正式營運之後，更將規劃出包含維修服務、Dyson現場快修、一對一預約選品諮詢、餐飲空間體驗、課程體驗、書籍選讀，以及每3個月主題策展、每月主題講座等一系列全方位生活提案，打造出新世代概念店。

【概念展快閃活動】

10月10日：邀請廚神艾倫‧杜卡斯（Alain Ducasse）都讚不絕口的星級美味「MyCroissant by Guillaume吉可頌」，推出目前連店內都買不到的柚香柚酸夾心可頌、以及快閃回歸的香醇巧克夾心可頌，兩種風味一次滿足。

10月11日：台灣在地食物保存研究者「胭脂食品社」推出「保存食拌飯」，運用醃漬、發酵等自古來封存季節美味的獨門手法搭配新世代的味覺，創造出新舊合一的專屬風味。

10月12日：將位於台中、由米其林三星主廚所創立的「CJSJ法式甜點概念店」，zoneozne特別將最受歡迎的5款神級秒殺甜點搬來台北內湖，粉絲不可錯過。