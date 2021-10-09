乳清蛋白怎麼選？沒健身也能跟著網友照樣喝

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「乳清蛋白」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大人氣乳清蛋白品牌以及人氣乳清蛋白口味。

近年在台灣掀起一股「健身熱」，許多人想藉由健身擁有良好的體態，但除了重訓、飲食控制外，許多健身族群也會以「乳清蛋白」補充蛋白質，提高增肌減脂的效率，讓健身成效能夠事半功倍！

品牌用口味、包裝玩出自家乳清差異

乳清蛋白相較於其他同樣提供蛋白質的食物，因為沒有過多的脂肪負擔，因此被認為是最佳增肌的保健食品之一，也有愈多品牌加入乳清蛋白的市場。

其中，討論度最高的台灣品牌「戰神 Mars」，因推出眾多口味，且味道酷似市售手搖飲料，深受健身族群喜愛，像是有民眾分享「烏龍奶（乳清）跟豆漿一起泡超好喝，根本手搖飲」，讓許多人表示「推，也想嘗試」、「飲食控制的時候喝到真的很幸福」，日前也有網友發問「戰神什麼口味最好喝？求推薦」，便有不少網友表示「抹茶最讚」、「推巧克力，奶茶也好喝到不行」等，引發民眾熱烈討論。

五大乳清蛋白品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而來自美國的「Optimum Nutrition」，也就是健身族口中的「On乳清」，則是因在知名美式賣場售價便宜，且時常搭配優惠促銷，因此深受小資健身族喜愛，像有網友分享「on的雙倍巧克力+牛奶真的超好喝，去好市多必囤」等。

另外本土品牌「果果堅果」則以單份量的小包裝搶佔乳清蛋白市場，讓民眾能有更多彈性做口味的變換。特別是該品牌又推出如「紫薯芋泥」、「冬瓜鮮奶」等獨特台灣在地口味，也同樣引發熱論。

乳清常見 「巧克力」口味，更搭上「啤酒」味！

接著，我們觀察近期乳清蛋白的熱門口味，其中「巧克力」口味人氣高居不下，日前就有網友發問「有好喝的巧克力乳清嗎？」，其中有人表示「On超讚，根本美祿口味」，但也有網友持相反意見「on的金牌雙巧巧克力我無法」，引發各品牌巧克力口味愛好者的網路激戰，對此有網友緩頰表示「原味乳清配美祿，唯一解法吧」，認為單喝巧克力乳清若仍有腥味，不如直接以原味乳清搭配即溶可可粉，才是最好喝的組合。

八大乳清蛋白人氣口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗/製圖

除此之外，近年各大品牌也搶推「奶茶」口味，讓飲食控制的健身族能一解對手搖杯的渴望，有網友就表示「奶茶（乳清）真的是飲食控制時的救星」。

近期也有業者突發奇想推出「啤酒」口味的乳清蛋白，而民眾對此口味的看法卻十分兩極，有人認為「要喝啤酒就喝真的就好，這喝了只會更空虛」，但也有網友表示「有時候乳清喝到厭世的時候，可以過度一下，還不錯」、「本來以為喝起來會很怪，結果意外還行欸」，引發熱烈討論。

如果你也是平常有在重訓、飲食控制的健身族，不妨可以試試上述的乳清蛋白品牌、口味，喝的營養又新奇！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》