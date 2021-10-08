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限時回歸 ! 7-11、白蘭氏再攜手推「養蔘四季春青茶」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN、白蘭氏二度攜手再推「養蔘四季春青茶」，以CITY TEA現萃茶的熱銷王「四季春青茶」為基底，再加入整罐白蘭氏養蔘飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN、白蘭氏二度攜手再推「養蔘四季春青茶」，以CITY TEA現萃茶的熱銷王「四季春青茶」為基底，再加入整罐白蘭氏養蔘飲。圖／7-ELEVEN提供

今年因大環境動盪與生活型態的轉變，消費者對保健需求也日漸增長，時逢秋燥節氣，加上今年即將進入尾聲而全力衝刺，忙碌之際更需要好好保養，7-ELEVEN二度攜手白蘭氏，將CITY TEA現萃茶的熱銷王「四季春青茶」結合白蘭氏養蔘飲，再度推出大受好評的「養蔘四季春青茶」（冰/熱），即日起至11月2日限時開賣，嘗鮮價59元。

白蘭氏去年首度與7-ELEVEN現萃茶推出聯名茶飲，創新口味與便利易得的特色，吸引大批年輕族群嘗鮮，此次聯名限定的品項「養蔘四季春青茶」，由7-ELEVEN現做茶飲CITY TEA現萃茶「四季春青茶」為基底，精選台灣特有茶種，透過5道工序，並堅持每日新鮮現萃，確保茶湯的新鮮與風味，再加入整罐白蘭氏養蔘飲，讓四季春青茶本身香氣更加清香幽雅，口感層次豐富多姿。

明天（10月9日）就是雙十連假首日，OPEN POINT「行動隨時取」再加碼即日起至10月11日推出CITY系列指定飲品組合優惠活動、最高現省360元，「CITY CAFE大杯美式咖啡」買10杯送8杯優惠價450元（原價810元）、「CITY CAFE大杯拿鐵咖啡」買10杯送5杯優惠價550元（原價825元）、「CITY TEA現萃茶經典純奶茶」或「四季春純奶青」任選買10杯送5杯優惠價500元（原價750元）、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶」買10送5杯優惠價600元（原價900元）。

以上OPEN POINT「行動隨時取」指定飲品優惠活動，同品項可冰、熱飲互換，支付方式、各品項兌換效期、限量組數、會員限購數量請見OPEN POINT App說明，現萃茶限指定門市兌領。

7-ELEVEN、白蘭氏二度攜手推出「養蔘四季春青茶」，即日起至11月2日限時開賣，嘗鮮價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN、白蘭氏二度攜手推出「養蔘四季春青茶」，即日起至11月2日限時開賣，嘗鮮價59元。圖／7-ELEVEN提供
雙十連假OPEN POINT「行動隨時取」優惠再加碼，即日起至10月11日推出「CITY CAFE大杯美式咖啡」買10杯送8杯。圖／7-ELEVEN提供
雙十連假OPEN POINT「行動隨時取」優惠再加碼，即日起至10月11日推出「CITY CAFE大杯美式咖啡」買10杯送8杯。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT「行動隨時取」即日起至10月11日推出CITY系列指定飲品組合優惠活動，最高現省360元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT「行動隨時取」即日起至10月11日推出CITY系列指定飲品組合優惠活動，最高現省360元。圖／7-ELEVEN提供
限時回歸 ! 7-ELEVEN、白蘭氏二度攜手再推「養蔘四季春青茶」。圖／7-ELEVEN提供
限時回歸 ! 7-ELEVEN、白蘭氏二度攜手再推「養蔘四季春青茶」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY TEA現萃茶「養蔘四季春青茶」限時回歸，即日起至11月2日於7-ELEVEN指定販售現萃茶的門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY TEA現萃茶「養蔘四季春青茶」限時回歸，即日起至11月2日於7-ELEVEN指定販售現萃茶的門市開賣。圖／7-ELEVEN提供

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