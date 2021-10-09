下午茶新選擇，甜點控們狂推這牌曲奇！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤年初至今「曲奇」話題的網路聲量表現，帶您了解哪八大餅乾品牌的曲奇受到網友熱議，以及曲奇十大人氣熱門口味有哪些。

源自英國下午茶的小餅乾「cookie」，在經過香港粵語音譯後，成為熟知的「曲奇餅乾」。口感酥鬆入口即化的曲奇，除了精緻可愛的擠花圖案，還帶有濃郁奶香，陪伴了許多台灣甜點控的下午茶時光。

「WA!COOKIES」、「米樂」曲奇推聯名合作 台中曲奇熱議店面多

觀察市售餅乾品牌推出的曲奇餅乾，發現許多品牌會以「曲奇聯名」的方式吸引網友目光，如人氣YouTuber古娃娃的自創品牌「WA!COOKIES」便與飲料店「SOMA」合作，推出「玫瑰茶歐蕾」曲奇餅乾系列，讓不少網友大讚「巧克力跟玫瑰茶歐蕾口味都很讚」、「這個聯名超燒」等。另外，又如「米樂」也與「大食代」合作，推出了「南洋叁巴曲奇餅乾」，正宗的南洋風味，加上鹹甜交錯的滋味，讓不少網友表示「越吃越涮嘴」、「這口味好特別喔」等。

熱議餅乾品牌曲奇top8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

也有許多知名餅乾品牌，如「愛威鐵盒」、「短腿阿鹿」及「鴻鼎菓子」等三家位於台中的餅乾店，因其曲奇餅乾廣受討論，而成為民眾造訪當地必買的伴手禮之一。其中，來自大甲的「愛威鐵盒」以堅持使用天然原料，加上常有快閃店，獲得不少網友的討論，有民眾就表示「奶油口味好吃～有時候都會有快閃店可以買」。

「短腿阿鹿」則是為了品質，堅持只能現場購買，造成不少排隊潮，有網友紛紛表示「ㄚ鹿要排好久，還每人限購」、「好吃！喜歡苦甜巧克力的會喜歡，但排這麼長會生氣」。而「鴻鼎菓子」更曾獲得全球第四大美食評鑑單位之一「A.A. TASTE AWARDS全球純粹風味評鑑」三星的殊榮，也是許多民眾送禮的首選，有網友就表示「之前吃過鴻鼎菓子他們家的曲奇餅很好吃，而且餅乾類的送禮，大人小孩應該都很愛」。

「巧克力+原味」搭配最經典、「抹茶」帶點苦味最好

接著觀察網友對曲奇口味的討論，發現經典的「巧克力」及「原味」是網友較常提及的餅乾口味，且也有許多店家會推出「原味搭巧克力」的曲奇口味組合，來滿足多數人的喜好，如喜歡「巧克力」口味的民眾會大讚「巧克力真的是摯愛」，而喜歡「原味」的網友則表示「喜歡吃原味，有種純粹的感覺」。

熱議10大曲奇口味網路聲量排行。 unsplash

另外，茶類口味「抹茶」、「紅茶」也備受提及，許多身為抹茶控的網友表示「抹茶（曲奇）真的是極致美味啊」，並認為曲奇除了應帶有濃郁的抹茶味，還要帶點苦味才好吃，也有網友表示、「抹茶口味的點心感覺好大人的口味阿！」。而近期有不少品牌推出不同品種的「紅茶」口味，像是「伯爵」、「阿薩姆」及「蜜香」等，讓不少喜愛茶味曲奇的民眾大讚「阿薩姆紅茶好吃！」、「伯爵紅茶的香味有出來，尾韻有淡淡佛手柑的清香」。

曲奇香甜酥鬆的滋味，擄獲不少民眾的胃，近期也有不少品牌推出各式各樣的口味，來滿足消費者們的味蕾，看完這麼多品牌及口味後，趕緊揪朋友一起團購吃吃看吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》