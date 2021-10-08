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女生為何社群上不公開男友？釣出許多網友揭殘酷真相

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

現代人離不開社群媒體，手機滑一滑、日常生活順手就PO上IG、FB。近日有網友在TUN大學網「有問必答」討論區好奇發問「為什麼女生在社群上永遠不公開男友」，引發網友熱議。有人分析這是為了保持自己「很多人追捧的身價」，更有人殘酷點出真相，認為會這樣做代表女生並沒有把對方當成男朋友，而只是一個「工具人」罷了。

有名大學生在TUN大學網「有問必答」討論區發問，指出「很多網美拍照的地方明顯是情侶去的，過年過節也到高級餐廳吃大餐，但是照片中永遠只有網美一個人」，原PO認為如果是公眾人物也許有粉絲經營的顧慮，但發現社群上很多並非公眾人物的女生，日常中拚命曬生活照，但對於感情生活依舊很保密。

原PO表示自己很好奇這些女生既不是公眾人物，為何還要如此神秘，這些女生常會放牽手照片、禮物照片，打上「謝謝你」，更讓人猜不透，既然「都公開有另一半，為何不放照片啊，這是什麼心態？」此文一出，釣出許多網友的專業分析。

網友認為「難道男友長得醜，還要PO出來讓大家笑？當然只要發美美的禮物、高級餐廳維持行情就好」、「就是女生自抬身價，想營造備受寵愛的感覺，其實旁邊根本就是被叫來撐場面的工具人」、「雖然渣男的故事很多，但其實渣女也不少喔，很多女生只是要營造自己行情很好」、「不喜歡你的人，只喜歡你的貢獻，醒醒吧工具人！」

但也有網友持反對意見，分享身邊不少女性友人「會等穩定交往才公開」，表示閨蜜們也不是不愛男友，只是覺得要多觀察，免得高調放閃，結果很快就分手，會覺得「臉上無光」。因此，確定雙方關係能夠穩定發展才公開，但網友也補充說明，要是交往超過1、2年還用「覺得不穩定當藉口」，那可能就有問題。

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