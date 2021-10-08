好評回歸！白蘭氏攜手7-ELEVEN再推「養蔘四季春青茶」

疫情讓民眾格外注重養身保健，再加上迎接秋冬補身需求，白蘭氏宣布再度攜手7-ELEVEN，即日起至11月2日，限時1個月推出大受好評的「養蔘四季春青茶」，為全台民眾補足底氣。同時，因應五倍券振興方案，白蘭氏也加碼祭出「買1送5特調打氣組」優惠，即日起至10月18日為止，只要於「白蘭氏健康補給讚」官方粉專貼文下方分享購買養蔘四季春青茶照片並#有底氣才敢大蔘，還有機會獲得5份「養蔘飲四季春青茶」特調打氣組合。

有別於去年養蔘飲冰糖燉梨偏甜的風味，今年白蘭氏選擇直接加入整罐白蘭氏養蔘飲，人蔘香氣濃郁、麥門冬清潤爽口、五味子酸甜不膩，搭配四季春青茶讓香氣更加清香幽雅，口感層次也更豐富，是秋季補元氣的健康茶飲首選。