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好評回歸！白蘭氏攜手7-ELEVEN再推「養蔘四季春青茶」

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
白蘭氏二度攜手7-ELEVEN，再推大受好評的「養蔘四季春青茶」，即日起至11月2日限時開賣，嚐鮮價59元。記者黃筱晴／攝影
白蘭氏二度攜手7-ELEVEN，再推大受好評的「養蔘四季春青茶」，即日起至11月2日限時開賣，嚐鮮價59元。記者黃筱晴／攝影

疫情讓民眾格外注重養身保健，再加上迎接秋冬補身需求，白蘭氏宣布再度攜手7-ELEVEN，即日起至11月2日，限時1個月推出大受好評的「養蔘四季春青茶」，為全台民眾補足底氣。同時，因應五倍券振興方案，白蘭氏也加碼祭出「買1送5特調打氣組」優惠，即日起至10月18日為止，只要於「白蘭氏健康補給讚」官方粉專貼文下方分享購買養蔘四季春青茶照片並#有底氣才敢大蔘，還有機會獲得5份「養蔘飲四季春青茶」特調打氣組合。

有別於去年養蔘飲冰糖燉梨偏甜的風味，今年白蘭氏選擇直接加入整罐白蘭氏養蔘飲，人蔘香氣濃郁、麥門冬清潤爽口、五味子酸甜不膩，搭配四季春青茶讓香氣更加清香幽雅，口感層次也更豐富，是秋季補元氣的健康茶飲首選。

活動現場更邀請《俗女養成日記2》飾演中藥行第3代嘉明的藝人宋偉恩，以打氣大使之姿蒞臨現場，除了獨家分享最想打氣的5位親密好友，也號召消費者趕快把握機會參加官方臉書貼文活動，完成指定任務的前70位消費者就有機會獲得5份「養蔘四季春青茶」DIY調飲組（四季春青茶5杯3冷2熱、以及白蘭氏養蔘飲5瓶），一起為自己、也為親朋好友打氣。

養蔘四季春青茶以每日新鮮現萃再加入整罐白蘭氏養蔘飲，清香好喝又補元氣。記者黃筱晴／攝影
養蔘四季春青茶以每日新鮮現萃再加入整罐白蘭氏養蔘飲，清香好喝又補元氣。記者黃筱晴／攝影
新一代戲劇小鮮肉宋偉恩出席白蘭氏記者會，熱情展現打氣大使的活力形象。圖／白蘭氏提供
新一代戲劇小鮮肉宋偉恩出席白蘭氏記者會，熱情展現打氣大使的活力形象。圖／白蘭氏提供

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