六福萬怡轉防疫旅館 每晚7千起！50坪總套也開放預約

確定了！六福萬怡10/9起轉防疫旅館，每晚7千元起，除了提供都市山景大空間，還有龍蝦、鮑魚、牛排等頂級美饌，安排療癒苔球植栽，以及各式運動器材、Switch電動遊戲包任君挑選。

台北六福萬怡酒店響應政府防疫需求，將11至30樓層、逾400間的客房加入防疫旅館行列，並以高規格打造全台最FUN鬆的五星防疫假期。「FUN肆吃．豪宅專案」每房每晚最低7,000元起，入住擁有全景視野的寬敞舒適客房或套房，欣賞南港迷人的城市與山巒美景，大啖酒店主廚精心規畫的美味三餐，享受酒店多重禮遇。

美味餐點包含龍蝦、肋眼牛排、舒肥牛小排、烤鴨等頂級料理，期間還有超療癒苔球植栽組相伴，房內配置43吋電視可以串聯影音串流平台Netflix個人帳號，享受精彩視覺饗宴。若想運動，旅客可免費預約瑜珈墊，或另租賃Switch健身環組合，套房以上的房客還能再租賃飛輪、划船機等各式健身器材。

退房時除了加贈旅客Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚點數，再送兩張六福村主題遊樂園門票，開啟下一趟美好旅程。

入住卓越客房與豪華客房每晚分別為7,000元與8,000元，精緻套房與豪華套房每晚分別為18,000元及25,000元。另外，為搶攻高端客群商機，針對VIP客戶需求，提供逾50坪總統套房，打造巨星級禮遇。