最強聯名3新品！PABLO X 辻利茶舗 振興券「買1送1」

日本知名人氣甜點品牌「PABLO」與創業161年的「辻利茶舗」聯手推出3款全新抹茶系列產品，即起於全台PABLO門市櫃點販售。此外，因應百貨周年慶檔期及五倍振興券上路，PABLO同步於各門市櫃點規劃專屬優惠，限定日可享買一盒送一盒(共12個，限量)。

「辻利茶舗」選用京都府少數無農藥栽培的抹茶，同時也是辻利茶舗與全日本僅有39名、擁有「日本茶鑑定士」稱號的專業人士共同研發的上等抹茶粉。「PABLO」此次合作商品，即使用同款等級抹茶粉「丸台」製菓食材，期能透過與日本百年茶鋪聯名模式，推出更多新品，也帶出甜品市場的新高度。

其中，「PABLOX辻利茶舗 抹茶紅豆迷你起司塔」，醇厚的起司讓深厚的抹茶有更豐滿的味道層次，最後點綴金黃蜜栗子，則中和了抹茶的淡苦卻不搶清新茶香。「PABLOX辻利茶舗 抹茶迷你巴斯克」則是巴斯克乳酪蛋糕首次推出的抹茶口味，口感滑順是，抹茶控必吃的甜品新選。

「PABLOX辻利茶舗 抹茶起司霜淇淋」則以PABLO招牌起司霜淇淋結合辻利抹茶，堆疊出更具層次的清新茶香，口感滑順且尾韻回甘，有綜合(原味起司加抹茶/台北信義新光A8限定)及抹茶兩種口味。

PABLO門市優惠資訊

●台北信義新光A8

10/21~10/24周年慶首四日，憑振興五倍券，享PABLO迷你經典原味起司塔，買一盒送一盒(共12個)，每日限量30組

●台中中港新光

10/7~10/31滿699元送托特包（需含任一款辻利抹茶聯名商品）

10/8起，使用振興五倍券消費滿200送200元（100抵用券2張，11/1~12/31消費滿500可以使用一張）

●嘉義垂楊新光(快閃期間7/15~10/25)

10/7~10/20單筆消費滿千，即贈達克瓦茲乙盒

10/7~10/20 PABLO迷你起司塔系列買五送一 (以價低折扣)

●Big City遠東巨城購物中心 (快閃期間9/26~10/26)

持巨城eDM條碼，使用振興五倍券消費滿200元，即贈PABLO迷你經典原味起司塔乙個(限量100份)

10/8~10/26使用振興五倍券消費享金牌起司塔優惠價500元(原價628元)。

●京站購物中心 (快閃期間10/05~12/01)

雙十節慶10/10，金牌起司塔享雙X10%優惠 (81折)

10/11~11/14期間，逢周五、六、日，PABLO迷你起司塔享買6送2 (以價低折扣)

10/05~10/31凡購買辻利芋泥起司塔598元，即送辻利迷你抹茶起司塔1個(價值88元)

●誠品信義 (快閃期間9/03~10/27)