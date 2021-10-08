魷魚遊戲李政宰、鄭浩妍登美脫口秀 珠寶都選這一牌！

韓國影集魷魚遊戲大紅，連帶讓劇中演員紅遍全世界。日前男主角李政宰便率鄭浩妍、魏河俊、朴海秀等演員一同登上美國人氣脫口秀節目由Jimmy Fallon主持的「吉米A咖秀」，除了與主持人大玩連線遊戲，而唯一紅花鄭浩妍與李政宰也在細節選用同一品牌珠寶造型，意外成為風格CP。

鄭浩妍全身共配戴上三件珠寶包含Plume de Paon孔雀羽毛系列白金鑽石耳環、Plume de Paon孔雀羽毛系列白金鑽石戒指與Serpent Boheme系列白金鑽石戒指，三者皆出自法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron），兩個系列分別與孔雀、蛇有關，帶出野性的聯想，也像鄭浩妍在魷魚遊戲中展現的頑強生命力，其中最高單價則為Plume de Paon孔雀耳環，約合台幣60萬2,000元。