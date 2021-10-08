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魷魚遊戲李政宰、鄭浩妍登美脫口秀 珠寶都選這一牌！
韓國影集魷魚遊戲大紅，連帶讓劇中演員紅遍全世界。日前男主角李政宰便率鄭浩妍、魏河俊、朴海秀等演員一同登上美國人氣脫口秀節目由Jimmy Fallon主持的「吉米A咖秀」，除了與主持人大玩連線遊戲，而唯一紅花鄭浩妍與李政宰也在細節選用同一品牌珠寶造型，意外成為風格CP。
鄭浩妍全身共配戴上三件珠寶包含Plume de Paon孔雀羽毛系列白金鑽石耳環、Plume de Paon孔雀羽毛系列白金鑽石戒指與Serpent Boheme系列白金鑽石戒指，三者皆出自法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron），兩個系列分別與孔雀、蛇有關，帶出野性的聯想，也像鄭浩妍在魷魚遊戲中展現的頑強生命力，其中最高單價則為Plume de Paon孔雀耳環，約合台幣60萬2,000元。
而李政宰則在西裝領片上大膽將一枚Serpent Boheme黃金鑽石項鍊改造為胸針。該系列從靈蛇得到靈感、進而變化為水滴，加上特殊的幾何造型，也呼應遊戲中經典的正方、三角、圓形等幾何形狀，以橢圓、曼妙的線條展現李政宰的時髦造型好品味，該項鍊為黃金750並鑲嵌43顆圓形鑽石總重約1.34克拉，台幣約66萬6,000元。
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