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限量2萬個！康是美再推「agnès b.限量組」袋袋有獎
康是美繼推出agnès b.精品級限量加購品之後，再推agnès b.法式微笑、電音恐龍限量組共2款，於10月12日上市，共計限量2萬個，袋袋有獎，除了內含美妝組合之外，還有即開即中的抽獎券一張，獎品包括市價7.7萬元的Gogoro VIVA XL BELT（車色隨機）共5名、200元現金折價券共850名，其他獎品還有Mister Donut、21PLUS/21風味館、COLD STONE免費餐點兌換券、康是美消費滿500元折100元購物抵用券等。
agnès b.法式微笑、電音恐龍限量組每個售價1,199元，組合內含醫美商品、面膜、蒸氣眼罩、化妝水、精華液等，總商品市價高達千元，還可獲得一款SPORT b.恐龍直式桌曆（款式隨機），限量組共限量2萬個售完為止；agnès b.法式微笑、電音恐龍限量組包裝則採用agnès b.經典圖素，推出兩款不同的圖案，帆布袋市價就要2,280元，超值組合值得粉絲搶購收集。
此外，康是美推出的agnès b.精品級限量加購品，活動至10月26日截止，包含agnès b.經典love及SPORT b.閃電小恐龍兩大系列，從桌曆、筆記本、皮革證件夾、手提隨行杯到摺疊購物袋、自動折傘、餐盤組等共9款，加購價千元有找，於康是美消費金額滿388元即可加購（單筆發票上限加購6件），為簡約的日常增添時尚感。
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