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彩色寶石的VIP聚會！海瑞溫斯頓斯里蘭卡藍寶首現台灣

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓Secret Cluster系列藍寶石鑽石耳環，鑲嵌2顆水滴型切工紅寶石重約4.18克拉，以及54顆馬眼型、水滴型及圓形明亮式切工鑽石重約7.01克拉，560萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Secret Cluster系列藍寶石鑽石耳環，鑲嵌2顆水滴型切工紅寶石重約4.18克拉，以及54顆馬眼型、水滴型及圓形明亮式切工鑽石重約7.01克拉，560萬元。圖 / Harry Winston提供

珠寶與寶石時而相同、時而相異。珠寶是由寶石、設計、金工工藝三者攜手組成，寶石的美，疊加上設計師的巧思、工匠巧手，因而煥發攝人風華。而具備足夠份量與品質的珍稀寶石，本身的存在則已然令人驚豔。海瑞溫斯頓（Harry Winston）於深秋之際，獻上多件絕美珠寶作品，包含首次曝光的一只斯里蘭卡藍寶石戒指、Secret Cluster頂級珠寶、一對The Incredibles系列的黃鑽耳環，宛如開啟一場VIP專屬的寶石私密聚會。

重達10.08克拉的藍寶石戒指首次在台灣現身，除了產地來自斯里蘭卡，寶石本身未經熱處理，深邃、濃郁的藍色被以爪鑲呈現都是欣賞亮點，戒台周圍再鑲嵌78顆圓形明亮式切工讚石，眾星拱月。喜歡更濃郁、逼近黑紫的藍？另一只橢圓型切工藍寶石鑽石戒指則具備一顆14.3克拉的緬甸產橢圓型切工藍寶石為主石，並配襯兩顆重約為0.9克拉的長錐型切工鑽石，以長錐型對比主石的橢圓，產生幾何上的對比玩味。

New York系列Central Park祖母綠鑽戒，則讓人心神與紐約中央公園的翠綠巧妙同步。以不對稱、不規則方式鑲嵌的長錐形切工鑽石，還原自空中俯瞰大都會街道的櫛次鱗比，繁華而豐盛；另一枚The Incredibles系列枕形切工黃鑽耳環，則精選2顆枕形切工的黃鑽，各重約17克拉，並搭配2顆同為枕形切工的鑽石，在形體、光芒上鋪排了層次對比，無論欣賞、配戴或收藏，都帶來明亮、歡快的愉悅感受。

海瑞溫斯頓New York系列Central Park祖母綠鑽石戒指，鑲嵌3.68克拉祖母綠型切工祖母綠寶石、6顆總重約2.35克拉的祖母綠型和長錐形切工鑽石，510萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列Central Park祖母綠鑽石戒指，鑲嵌3.68克拉祖母綠型切工祖母綠寶石、6顆總重約2.35克拉的祖母綠型和長錐形切工鑽石，510萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列藍寶石與鑽石戒指，10.08克拉枕型切工斯里蘭卡藍寶石、78顆圓形明亮式切工讚石，1,750萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列藍寶石與鑽石戒指，10.08克拉枕型切工斯里蘭卡藍寶石、78顆圓形明亮式切工讚石，1,750萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓The Incredibles系列枕形切工黃鑽耳環，鑲嵌2顆枕型切工黃鑽各重約17克拉，搭配2顆枕形切工鑽石，重約3.72克拉，鉑金底座，1億4,500萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓The Incredibles系列枕形切工黃鑽耳環，鑲嵌2顆枕型切工黃鑽各重約17克拉，搭配2顆枕形切工鑽石，重約3.72克拉，鉑金底座，1億4,500萬元。圖 / Harry Winston提供

鑽石 珠寶 斯里蘭卡

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