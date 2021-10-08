彩色寶石的VIP聚會！海瑞溫斯頓斯里蘭卡藍寶首現台灣

珠寶與寶石時而相同、時而相異。珠寶是由寶石、設計、金工工藝三者攜手組成，寶石的美，疊加上設計師的巧思、工匠巧手，因而煥發攝人風華。而具備足夠份量與品質的珍稀寶石，本身的存在則已然令人驚豔。海瑞溫斯頓（Harry Winston）於深秋之際，獻上多件絕美珠寶作品，包含首次曝光的一只斯里蘭卡藍寶石戒指、Secret Cluster頂級珠寶、一對The Incredibles系列的黃鑽耳環，宛如開啟一場VIP專屬的寶石私密聚會。

重達10.08克拉的藍寶石戒指首次在台灣現身，除了產地來自斯里蘭卡，寶石本身未經熱處理，深邃、濃郁的藍色被以爪鑲呈現都是欣賞亮點，戒台周圍再鑲嵌78顆圓形明亮式切工讚石，眾星拱月。喜歡更濃郁、逼近黑紫的藍？另一只橢圓型切工藍寶石鑽石戒指則具備一顆14.3克拉的緬甸產橢圓型切工藍寶石為主石，並配襯兩顆重約為0.9克拉的長錐型切工鑽石，以長錐型對比主石的橢圓，產生幾何上的對比玩味。