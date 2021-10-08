聽新聞
test
0:00 / 0:00
彩色寶石的VIP聚會！海瑞溫斯頓斯里蘭卡藍寶首現台灣
珠寶與寶石時而相同、時而相異。珠寶是由寶石、設計、金工工藝三者攜手組成，寶石的美，疊加上設計師的巧思、工匠巧手，因而煥發攝人風華。而具備足夠份量與品質的珍稀寶石，本身的存在則已然令人驚豔。海瑞溫斯頓（Harry Winston）於深秋之際，獻上多件絕美珠寶作品，包含首次曝光的一只斯里蘭卡藍寶石戒指、Secret Cluster頂級珠寶、一對The Incredibles系列的黃鑽耳環，宛如開啟一場VIP專屬的寶石私密聚會。
重達10.08克拉的藍寶石戒指首次在台灣現身，除了產地來自斯里蘭卡，寶石本身未經熱處理，深邃、濃郁的藍色被以爪鑲呈現都是欣賞亮點，戒台周圍再鑲嵌78顆圓形明亮式切工讚石，眾星拱月。喜歡更濃郁、逼近黑紫的藍？另一只橢圓型切工藍寶石鑽石戒指則具備一顆14.3克拉的緬甸產橢圓型切工藍寶石為主石，並配襯兩顆重約為0.9克拉的長錐型切工鑽石，以長錐型對比主石的橢圓，產生幾何上的對比玩味。
New York系列Central Park祖母綠鑽戒，則讓人心神與紐約中央公園的翠綠巧妙同步。以不對稱、不規則方式鑲嵌的長錐形切工鑽石，還原自空中俯瞰大都會街道的櫛次鱗比，繁華而豐盛；另一枚The Incredibles系列枕形切工黃鑽耳環，則精選2顆枕形切工的黃鑽，各重約17克拉，並搭配2顆同為枕形切工的鑽石，在形體、光芒上鋪排了層次對比，無論欣賞、配戴或收藏，都帶來明亮、歡快的愉悅感受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言