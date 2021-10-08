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搭振興券優惠 奇美博物館推「雙人看特展」回饋6.7折

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
搭振興券優惠，奇美博物館推「雙人看特展」回饋6.7折。圖／館方提供
搭振興券優惠，奇美博物館推「雙人看特展」回饋6.7折。圖／館方提供

奇美博物館上午表示，響應「政府各類振興券齊發」，同步推出回饋方案，使用五倍券或藝FUN券可享「雙人看特展600元」、「禮品全面9折」的超值優惠。

館內遊客喜愛的文創禮品、特展紀念品等也有「振興折扣」，持五倍券或藝FUN券消費9折優惠。相關振興券優惠數位或紙本券都可使用，活動期限五倍券自今天起至明年2月6日，藝FUN券自11月10日起至明年2月6日。詳情請見奇美博物館官網

館方表示，為推廣藝文並配合政府振興經濟，館方以近期最受歡迎的特展「蒂姆．沃克：美妙事物（Tim Walker: Wonderful Things）」為回饋項目，針對振興五倍券、藝FUN券祭出原價900元、特價600元，相當6.7折優惠，這是開展至今最超值回饋。

「蒂姆．沃克：美妙事物」是英國V&A博物館重量級世界巡迴展，展出時尚攝影大師蒂姆．沃克的奇幻作品；有沃克的職涯作品精華回顧、從V&A獲取靈感的全新創作，還有V&A稀珍藏品等一併登場；展場設計結合視覺與聽覺，打造魔幻多變的沉浸式體驗。

搭振興券優惠，奇美博物館推「雙人看特展」回饋6.7折。圖／館方提供
搭振興券優惠，奇美博物館推「雙人看特展」回饋6.7折。圖／館方提供

五倍券

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