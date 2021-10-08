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CINDY CHAO再收服一座博物館！紅寶石牡丹綻放英國V&A

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CINDY CHAO藝術珠寶紅寶石牡丹胸針納入英國國立V&A維多利亞與艾爾伯特博物館永久典藏。圖片版權Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
CINDY CHAO藝術珠寶紅寶石牡丹胸針納入英國國立V&A維多利亞與艾爾伯特博物館永久典藏。圖片版權Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供

「我相信這座博物館將會是未來數個世代持續進化與精緻生活的源頭，」英國維多利亞女王（Queen Victoria），在1899年為國立維多利亞和艾伯特博物館 （Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）開幕致詞時這樣說。

如今，這座以啟發後世精緻生活為己任的博物館，首次將台灣珠寶藝術家的作品收納其中：CINDY CHAO藝術珠寶2018 Black Label Masterpiece大師系列No.XVIII 「紅寶石牡丹胸針（Peony Brooch）」，於2021年5月起正式陳列於V&A館內的William and Judith Bollinger珠寶長廊公開展出，與艾伯特親王於1840年與維多利亞女王大婚之際親自為女王設計的藍寶石鑽石冠冕一同展出。這件紅寶石牡丹胸針，也正是CINDY CHAO於2018年首度獲邀參展倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）時，從上萬件展品中脫穎而出、獲頒「卓越藝術創作典範獎（Outstanding Exhibit Award）」的得獎之作。

○●傳承母愛的珍貴禮物○●

「牡丹在華人傳統中象徵好運、吉祥，這個獨特的創作對於當時正與病魔抗爭的藏家別具意義，」V&A博物館館長Tristram Hunt說。這枚紅寶石牡丹胸針共鑲嵌總重達約228克拉的紅寶石，105顆大克拉的橢圓形紅寶石，來自原本藏家的傳承自母親的紅寶石項鍊，委託珠寶藝術家趙心綺重新設計鑲製。在這將近10年的過程中，趙心綺嘗試了不下20種設計，反復修正、調整、甚至重做，再與歐洲工匠來回溝通；藏家則歷經大病與奇蹟般康復。最終傲然盛放的牡丹，不僅代表著兩人之間的友情，也是象徵歷經挑戰後重生的祝福。

趙心綺以古老的蠟雕工藝勾勒出猶如栩栩如真的輕柔花瓣與牡丹豐滿圓潤的花型，以陽極處理成紫紅色的鈦金屬更釋放了每顆寶石獨特的緋紅色澤，最後透過獨特的寶石鑲嵌方式與工法，形塑出自然起伏的深紅花瓣，綴上漆藝彩繪工藝製作的鮮黃花蕊，與花瓣強烈的對比色彩迸發出的生命力，將親情之愛與互信友誼，化作永恆的綻放。

○●英美法一級博物館典藏的華人藝術珠寶○●

這是CINDY CHAO The Art Jewel自2004年創立以來，第三件為國際權威級博物館納館典藏的大師系列作品。2010年，美國史密森尼國家自然歷史博物館 （Smithsonian National Museum of Natural History）典藏了她的「皇家蝴蝶胸針」，是該館自1846年創立至今175年來，首次收藏由當代華人珠寶藝術家創作的藝術珠寶。2020年，CINDY CHAO首件年度蝴蝶創作 「紅寶石側飛蝴蝶胸針」，獲得與羅浮宮齊名的法國巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）納館館藏。如今，「紅寶石牡丹胸針」獲得英國國立V&A博物館納館典藏，是品牌第三度進駐世界權威博物館成為永久典藏展品，見證華人藝術珠寶之美。

精通西方珠寶發展史的紅寶石牡丹胸針V&A博物館策展人克萊兒菲利普斯（Clare Phillips），在為博物館規劃展出CINDY CHAO紅寶石牡丹胸針時，更特地設計了一件以最少金屬打造的展示架，讓燈光能流暢通過這朵360度零死角的瑰麗牡丹花，達到漂浮空中的最佳展示效果。這個過程也被英國國家廣播公司（British Broadcasting Corporation，簡稱BBC）收錄於「博物館的秘密（Secrets of the Museum）」系列主題影片中。克萊兒菲利普斯最後說道：「紅寶石牡丹胸針的收藏只是開始，現在才是這件作品走進世界的一刻。」

珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
2009年作品「皇家蝴蝶胸針」於2010年為美國史密森尼國家自然歷史博物館永久典藏。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
2009年作品「皇家蝴蝶胸針」於2010年為美國史密森尼國家自然歷史博物館永久典藏。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館。圖片版權Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館。圖片版權Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館館長Tristram Hunt。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館館長Tristram Hunt。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
CINDY CHAO The Art Jewel紅寶石牡丹胸針。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
CINDY CHAO The Art Jewel紅寶石牡丹胸針。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館William and Judith Bollinger珠寶長廊。©Victoria and Albert Museum, London。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館William and Judith Bollinger珠寶長廊。©Victoria and Albert Museum, London。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
2020年時，CINDY CHAO 2008年作品「 紅寶側飛蝴蝶」為法國巴黎裝飾藝術博物館永久納館典藏。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
2020年時，CINDY CHAO 2008年作品「 紅寶側飛蝴蝶」為法國巴黎裝飾藝術博物館永久納館典藏。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
CINDY CHAO藝術珠寶紅寶石牡丹胸針納入英國國立V&A維多利亞與艾爾伯特博物館永久典藏。圖片版權Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供
CINDY CHAO藝術珠寶紅寶石牡丹胸針納入英國國立V&A維多利亞與艾爾伯特博物館永久典藏。圖片版權Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021。圖／CINDY CHAO藝術珠寶提供

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