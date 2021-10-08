Disney+11月12日正式在台上線 每月270元6大品牌看到飽

台灣觀眾超期待的Disney+將於11月12日正式在台上線，今日正式宣布訂閱方案，只要每月270元，或一次繳納年費2,790元，就能享受4個裝置同時觀賞、10個裝置無線下載，最多7個不同使用者，並且享受個人化推薦介面、家長模式、GroupWatch等貼心功能。

Disney+影音串流服務將為觀眾提供來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star等6大品牌豐富的熱門電影和影集，最大吸引人的優勢就是獨家網羅許多其他串流平台看不到的Disney+原創內容和特輯，完整的漫威系列電影當然全都有，還有至少16,000部影集，之後每年也會以至少100部全新作品的速度持續擴充內容。除了已經推出的漫威影業的原創影集《汪達幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》、《洛基》之外，《鷹眼》也將在11月24日首播。漫威影業總裁暨首席創意官凱文費吉也預告未來將有更多亞洲主題的內容。

迪士尼也將在11月12日Disney+上線首日舉辦首屆「Disney+ Day」，推出多部內容於串流平台首映，包括電影《尚氣與十環傳奇》、《叢林奇航》，原創系列短片《雪寶說故事》、國家地理《傑夫高布倫妙看世界》第2季前5集一次送上，還有慶祝《星際大戰》傳奇賞金獵人波巴費特的起源和傳奇特別企劃，以及漫威電影宇宙在Disney+上展望未來的慶祝特別節目。眾多品牌最新消息、首發劇照、新預告片、獨家片段，還有眾多Disney+創作者和明星線上亮相。