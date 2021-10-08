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凌晨就報到！民眾瘋搶聯名款UNIQLO旗艦店現排隊人龍

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店今日開幕，吸引近300人排隊搶鮮體驗。記者曾智緯/攝影
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店今日開幕，吸引近300人排隊搶鮮體驗。記者曾智緯/攝影

UNIQLO看重台灣市場，因此這季與機能性潮牌White Mountaineering聯名款，就搶先全球在嶄新的UNIQLO TAIPEI旗艦店開賣。而且，先前與傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat、Andy Warhol合作的杯盤組，也重新補貨銷售。因此，在10點開店之前，就吸引了近300人排隊，等著搶買。

搶得頭香的消費者張小姐就表示，她早上8點半就報到了，瞄準的是UNIQLO與當代藝術家Jeff koons合作款，也及先前上架就秒殺的Jean-Michel Basquiat、Andy Warhol合作的杯盤組，預計將會花5000元的預算來採買。果不其然，在10點開店之後，不到5分鐘，就又銷售一空。根據UNIQLO表示，這系列非常受歡迎，網路上也很搶手，這是為了開全球旗艦店，再從總部調貨而來。

另外，也有不少消費者是為了潮牌White Mountaineering聯名款而來，因此在4樓的展示區域也出現了排隊人龍。即使目前天氣還是很炎熱，但羽絨外套系列，還是很搶手，幾乎人手一件。不願具名的消費者表示，因為價格很超值，所以一定要入手。

UNIQLO TAIPEI全球旗艦店今日開幕，吸引近300人排隊搶鮮體驗。記者曾智緯/攝影
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店今日開幕，吸引近300人排隊搶鮮體驗。記者曾智緯/攝影
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店今日開幕，消費者瘋搶聯名杯盤組。記者曾智緯/攝影
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店今日開幕，消費者瘋搶聯名杯盤組。記者曾智緯/攝影
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店今日開幕，吸引消費者搶買White Mountaineering聯名款。記者曾智緯/攝影
UNIQLO TAIPEI全球旗艦店今日開幕，吸引消費者搶買White Mountaineering聯名款。記者曾智緯/攝影

UNIQLO 藝術家

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