凌晨就報到！民眾瘋搶聯名款UNIQLO旗艦店現排隊人龍

UNIQLO看重台灣市場，因此這季與機能性潮牌White Mountaineering聯名款，就搶先全球在嶄新的UNIQLO TAIPEI旗艦店開賣。而且，先前與傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat、Andy Warhol合作的杯盤組，也重新補貨銷售。因此，在10點開店之前，就吸引了近300人排隊，等著搶買。

搶得頭香的消費者張小姐就表示，她早上8點半就報到了，瞄準的是UNIQLO與當代藝術家Jeff koons合作款，也及先前上架就秒殺的Jean-Michel Basquiat、Andy Warhol合作的杯盤組，預計將會花5000元的預算來採買。果不其然，在10點開店之後，不到5分鐘，就又銷售一空。根據UNIQLO表示，這系列非常受歡迎，網路上也很搶手，這是為了開全球旗艦店，再從總部調貨而來。