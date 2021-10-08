1960的時尚關鍵字！Montblanc推伊莉莎白泰勒書寫工具

這個年代名聲太氾濫，女神、名模、KOL滿街跑，但早在1970年代以前，能被稱作「天后」的好萊塢女星絕對一只手數得完。萬寶龍（Montblanc）以一代天后伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）（1932-2011）之名，推出全新謬思系列伊莉莎白泰勒特別版書寫工具，向永恆的優雅、風采和良善致意。

伊莉莎白堪稱奢華品味的時尚風向指標。早在女明星為高級珠寶品牌走秀、擔任品牌代言人前，伊莉莎白泰勒本身已然是珠寶的收藏家，例如其前夫李察波頓（Richard Burton）便曾為她獻上一顆33.19克拉的伊莉莎白巨鑽。2011年伊莉莎白辭世當年，她的珠寶曾登上紐約拍賣會，最後拍賣總額達3,500萬美元，總值折合台幣約10億。伊莉莎白泰勒早在1980年已經投身公益，例如她在1985年共同創立了美國愛滋病研究基金會（amfAR），再於1991年成立伊莉莎白泰勒愛滋病基金會（ETAF），以提高大眾對防治愛滋病的意識。