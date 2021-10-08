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1960的時尚關鍵字！Montblanc推伊莉莎白泰勒書寫工具
這個年代名聲太氾濫，女神、名模、KOL滿街跑，但早在1970年代以前，能被稱作「天后」的好萊塢女星絕對一只手數得完。萬寶龍（Montblanc）以一代天后伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）（1932-2011）之名，推出全新謬思系列伊莉莎白泰勒特別版書寫工具，向永恆的優雅、風采和良善致意。
伊莉莎白堪稱奢華品味的時尚風向指標。早在女明星為高級珠寶品牌走秀、擔任品牌代言人前，伊莉莎白泰勒本身已然是珠寶的收藏家，例如其前夫李察波頓（Richard Burton）便曾為她獻上一顆33.19克拉的伊莉莎白巨鑽。2011年伊莉莎白辭世當年，她的珠寶曾登上紐約拍賣會，最後拍賣總額達3,500萬美元，總值折合台幣約10億。伊莉莎白泰勒早在1980年已經投身公益，例如她在1985年共同創立了美國愛滋病研究基金會（amfAR），再於1991年成立伊莉莎白泰勒愛滋病基金會（ETAF），以提高大眾對防治愛滋病的意識。
而萬寶龍謬斯系列伊莉莎白泰勒特別版的整體設計，則從她在好萊塢巔峰時代的美學得到啟發，例如她喜愛的深紫色，以大理石紋亮漆的形式重現於筆蓋與筆身。飾有幾何圖案鐫刻的鉑金塗層筆尾，則屬於1950年代的典型珠寶設計圖案。其中鋼筆款Au 585純金鍍銠筆尖鐫刻的「LONG LIVE LOVE」，更是她在2000年GLAAD媒體獎頒獎典禮上的演講的感人結語。全系列又分原子筆、鋼珠筆與鋼筆，價格則自29,600元至35,800元不等。
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