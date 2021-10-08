健康愛顧！15大網路熱議滴雞精品牌 口味評比PK總整理

每個人都可以健康喝！

身為越來越受歡迎的伴手禮，滴雞精的好處你一定要知道！在如今大家都越來越重視健康的時代，可以說是送禮自用兩相宜，無論是孕婦、小孩、長輩都很適合食用，也因為裡面包含許多營養素，不少慢性病患者也會選擇飯前來一包滴雞精，充分補給所需營養。

隨著時代的改變，為了能夠隨時來上一包，滴雞精也推出許多常溫小包裝的選項，讓大家出外也能隨手攜帶，非常方便。今天《DailyView網路溫度計》就用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議的滴雞精品牌，大家一起來參考看看吧～

image source：fb/娘家養生報

10 琉元堂

來自新加坡的琉元堂，其實是起源自1937年新加坡珍珠坊的頂級燕窩及中藥材商行-正大參行，至今已有八十年歷史，以燕窩最為聞名，也因此打響了他們在國際間的知名度。

琉元堂的滴雞精用了產銷履歷的紅羽土雞，再以水熬煮工法，24小時熬出熬出雞肉和雞骨的營養精華，他們家的滴雞精呈現獨有的乳白色，天然又好喝。

網友分享：「他們家的滴雞精應該是我喝到現在色澤最白的一款，和其他比起來我覺得比較沒有腥味或太濃的味道，喝起來不油膩，冷喝也不會可怕。像熬很久的雞湯，真心覺得滿好喝。」

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9 白蘭氏

說到雞精就不得不提白蘭氏，在19世紀初，韓溫白蘭先生為英皇喬治四世研發了雞精，可說是補品界的老前輩。白蘭氏推出的滴雞精「萃雞精」採用了無使用生長激素的紅羽土雞，用心調配專屬契作飼養配方，再採用獨特菁萃工法，循環蒸氣深層萃取、完整保存優質蛋白質、與滿滿膠原蛋白，是許多孕婦必買的品牌之一。

網友分享：「我也是喝白蘭氏滴雞精，我同事推薦我的，喝起來很像無油雞湯，味道蠻香的，至少不會讓我想吐，而且覺得有喝有差，原本醫生還擔心寶寶克數過低但現在有慢慢跟上了，醫師說生出來應該可以2800左右。」

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8 勤億

勤億本身以蛋品起家，身為台灣第一品牌蛋品公司，從雞開始就層層每把關。他們採用18個月的阿里山專人管理的人道飼養老母雞，慢火蒸烤6小時，不用任何添加物，不加水更不加中醫成分，讓大家能喝到最原汁原味的精華。

網友分享：「勤億的味道我覺得最像家裡自己用雞熬煮出來的感覺（偏雞湯），所以喝起來比較有親切感哈哈，味道蠻爽口的，但相對來說雞的味道和整個香味就比較清淡一些，比較沒有濃縮精華的感覺，很像是媽媽們煮出來的味道。」

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7 王朝

從1990年就開始經營雞精的王朝，於台灣雲林發跡，之後更外銷到中國、香港、新加坡及馬來西亞等地。王朝滴雞精是慶豐冷凍實業有限公司旗下產品，擁有HACCP及ISO22000國際雙認證，嚴選CAS牧場雞隻，嚴選品質優良之12-18個月的適齡溫體母雞，有著豐富的營養價值。

原味滴雞精、原味PLUS滴雞精、美麗四物滴雞精、冬蟲夏草滴雞精、靈芝百合滴雞精、養氣人蔘滴雞精、王不留行滴雞精等，多種口味選擇，採用自家獨特雞隻滴釀技術，Herb-porch Health Tecg提高雞肉甲肌肽含量，萃取出營養更完整的小分子胜肽及胺基酸的滴雞精。

網友分享：「它的口感很溫潤，入喉完全不會感到有腥味，反而有一種像在喝很濃郁的雞湯的感覺，所以我會慢慢品嚐它的美味。喝完以後，碗底還會留著很濃郁的滴雞精香味唷！」

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6 田原香

田原香的滴雞精據說是林志玲喝了10年的滴雞精，從原物料、生產到包裝，堅持端出安心的好品質，使田原香榮獲國家健康食品認證。使用自家經營並飼養放山黑羽雞，不打針、不投藥，在自然環境中成長。他們家更主打漢方保養，特地請專業中醫調配不同口味，滿足各年齡與族群的補身需求，連小孩都有專屬的口味。

包含原味、靈芝、石斛、原味Plus等、無藥材、花旗參、精銳滴雞精、嗽nice、暖薑、四神、想孕、九尾草、王不留行、冬蟲夏草滴雞精等，口味多得驚人。

網友分享：「田原香在雞的選擇中，選用自由、低密度放養，貼近大自然的成長環境的自然雞，擁有寬廣的的運動空間，跟充足的運動量，飼養超過150天成熟後，整個很天然美味的肉質，真的是非常用心的飼育方法！」

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5 純煉

來自台中的本土品牌，原本都是採二代老母雞為主，後來為了營養價值改採了初壯雞，加以全素食飼養，符合日本生食等級養法，另外也能降低雞的體味，留下淡淡的香味。從雞隻、製程、品管每個步驟都不馬虎，採用最上等的食材和材料，讓滴雞精品質達到更好。提供原味、紅棗枸杞、十全龜鹿、黃金蜆等一共六種口味。

網友分享：「它是本次我試喝產品中唯一可常溫保存，然後有看到明顯沉澱物的（外包裝有標示是正常現象），喝起來味道跟口感都還算能接受，缺點就是放涼溫度低一點點喝,雞味較明顯較重 ~就是看各自的接受度了 ~」

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4 芳茲

芳茲是波蜜集團研發，藝人曾國城代言，選用合格養雞場、90天以上的青壯年紅羽土公雞，飼養添加酵素與益生菌加強提升雞隻本身健康，才能在成長過程完全不打針、不打生長激素、抗生素、賀爾蒙等，讓他們家的日月養生滴雞精能更天然呈現。

網友分享：「倒出來的滴雞精呈現琥珀色的色澤，帶著淡淡的雞湯香氣，沒有其他明顯的異味等，喝起來就像是一鍋久燉的雞湯，很順口好喝，而且因為膠原蛋白的含量很充足，可以在嘴唇上感受到黏黏的感覺，但卻因為零脂肪，所以喝起來並不會感受到油膩的口感。」

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3 農純鄉

農純鄉提供原味滴雞精和黑蒜蛤蜊滴雞精兩大口味，採用屏東大武山的黑羽土雞，在自然環境中長大，飼料添加了益生菌，每15週為土雞健康檢查，確保優良質量。更通過HACCP食品安全管理系統認工廠、ISO22000國際標準食品安全認證工廠、生菌數零檢出、動物用藥殘留零檢出、賀爾蒙零檢出等檢測。

網友分享：「竟然可以整包去加熱！看來包裝的材質不太一樣，是可以耐熱的，隔水加熱後就可以直接倒進杯子，聞起來也是很香，色澤明顯很深，喝了一口沒有腥味，喝的出來油脂量很少不會黏嘴，十分合我的口味。」

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2 石安

石安的滴雞精很常出現在好市多，許多婆婆媽媽都會帶一盒在家常備。有專職獸醫師率領雞保姆團隊養育石安牧場動福雞，使用符合動物福利的豐富化籠飼設備，以純素飼料配方，內含人蔘皂苷、靈芝多醣體、水解黃豆蛋白、納豆菌…等多種全素食材來餵養，細心的把關和悉心照顧，讓大家能喝到最完美的滴雞精。

網友分享：「石安滴雞精色澤比較淡，口味上也是，在淡之中，還是有一點點的肉味，但不會腥，是幾款滴雞精品牌裡口味上最清爽的一款，不喜歡肉腥味的人應該是滿能接受的。」

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image source: 博客來

1 娘家

娘家以總令人想起記憶中「媽媽的味道」為主軸。強調對於每個產品都非常用心，分別有常溫喝、以及冷凍版本的滴雞精，含18種胺基酸、100%全雞滴釀、黃金3小時入鍋滴釀蒸氣不回流，是零脂肪、零膽固醇的保健食品，讓大家都能喝得安心。

網友分享：「喝的時候是溫熱溫熱（偏溫）的雞湯，娘家滴雞精加熱後的香氣也是很香，雞湯色較深，味道像帶點偏淡的玻璃罐雞精，但其實它還是好喝的雞湯，也不油膩喔！洗碗時同樣好沖洗。」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月06日至2021年10月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『滴雞精品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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