《天堂階梯》台灣就有！來場東漂南迴之旅 絕美打卡熱點搭公車就能搜集
文/姜雅馨
隨疫情逐漸趨緩，口罩與用餐規定鬆綁，不少人也開始規劃假日旅遊去處，據台東觀光旅遊網統計，2021年7、8月台東觀光景點總遊客人次突破40萬人，可見在無法出國的前提下，台東成為國人觀光旅遊的首選之地。除伯朗大道等知名景點，近期台東縣政府也推出「2021南迴藝術季」，其中《通往天堂的階梯》在近兩個月的網路聲量達989筆，成為時下網路打卡熱點。自駕遊的你可沿著台9線抵達目的地，沒有駕照的你也可以跟著《網路溫度計》搭乘「8137」路客運，一起搜集台東藝術造景滿滿美照！
由於8137路線橫跨台東多區，每日只有早上9點、中午12點10分從台東轉運站發車，中午12點20分、下午14點55分自尚武發車，因此若有乘車需求，應事先至鼎東客運官方網站查詢到站時間，如要前往參觀其他藝術作品，建議先行規劃行車路線，或至「2021南迴藝術季」官方粉絲專頁查詢。
image source:Youtube南迴藝術季
華源海灣：天空之鏡、《協調的混沌》
從台東火車站轉乘8172路公車至轉運站，再搭乘8137路客運抵達華源站，這裡不僅是網美聖地「天空之鏡」所在位置，繼續往前走幾步，便能發現海灘上用沙雕、疊石堆砌而成的《協調的混沌》，該圖騰曾因璨樹颱風侵襲而幾近全毀，近期修復完成，遂成台東新的拍照打卡景點。該作品面積較廣，加上面山臨海的地理位置，推薦網友可使用廣角鏡頭拍攝，便可一次將東部美景完整收錄其中。
image source:台東縣政府文化處
太麻里火車站：台版《灌籃高手》平交道、《我靜靜聽》
拍完海灘沙畫圖騰，沿著台九線公路綿延不絕的美景，約過10分鐘後，我們來到位於太麻里的大王國中站，下車後沿著日昇路漫步約500公尺，便能抵達太麻里火車站，這裡不但可以在台版《灌籃高手》平交道模擬櫻木花道、晴子場景，也能在車站前的花園盪鞦韆，欣賞武玉玲所創作的《我輕輕聽》藝術造景，不僅能感受太麻里風景，伴隨火車行駛的汽笛聲，將人與美景用相機一次收藏。
image source:IG/hello_pica授權使用
image source: 台東縣政府-東漂潮宣傳提供
千禧曙光紀念園區：《行走的意識》、《潮·南》
繼續沿著日昇路往海邊走5分鐘，便能看見千禧曙光紀念園區沙灘中的兩個大型藝術作品，分別是躺臥在沙灘上的《行走的意識》及藍白馬賽克鑲嵌的拖鞋《潮·南》，觸發東漂的旅人思考「我們為什麼而活」，《潮·南》作者林子堯更期望大家能脫下繁重的鞋子，感受這片土地的溫存與海洋的魅力，或坐或臥在《行走的意識》身上，伴隨海岸濺起的浪花，喜歡東海岸的你，絕對不能錯過用相機紀錄與大自然最接近的時刻！
image source: 台東縣政府-東漂潮宣傳提供
image source:IG/chiuhuai授權使用
image source:IG/meica_yaaa授權使用
大武南濱休憩區：《通往天堂的階梯》
最後一站是靠近終點站的《通往天堂的階梯》在IG每週皆有100則以上的打卡次數，也是今年南迴藝術季的亮點之一！由方形鐵管搭建而成的《通往天堂的階梯》，不僅是全台唯一面海階梯，也是東漂旅客熱門的拍照打卡景點，不論是背對鏡頭的意境照、情侶牽手的甜蜜照，隨天空顏色轉換、蔚藍海水襯托，手殘的人來這裡也能拍出詩情畫意的絕佳照片！想要來此地攻略美照，僅需搭乘8137路公車，至大武街站下車，沿台9線往南走即可抵達。
image source:IG/jumpingyue授權使用
image source:IG/baby1021s授權使用
2021南迴藝術季資訊
展覽時間
2021/07/30至2021/11/14止
作品位置
1.饒愛琴《陸發岸Ruvuwa'an．發芽》：台東縣太麻里鄉三和村、華源村交界處公路邊
2.安德烈斯． 阿瑪多《協調的混沌》：華源海灣/台東縣太麻里鄉台9線395.5 公里
3.伊丹．扎勒斯基《行走的意識》：千禧曙光紀念園區沙灘/台東縣太麻里鄉南迴公路35號
4.林子堯《潮‧南》：千禧曙光紀念園區沙灘/台東縣太麻里鄉南迴公路35號
5.武玉玲《我輕輕聽》：太麻里火車站前花園/台東縣太麻里鄉站前路2號
6.陳宣誠《存在的相遇》：金針山忘憂谷下方花田/台東縣太麻里鄉大王村18鄰佳崙路318號
7. 杜瓦克•都耀、陳淑燕《在斜坡上瞭望》：金崙舊部落/台東縣太麻里鄉金崙村
8. 哈拿‧葛琉《方圓之間》：金崙海灘/台東縣太麻里鄉金崙村47-17號（金崙車站）
9. 邱尚為《太平洋的呼喚、相約南迴》：大鳥遊憩區/台東縣大武鄉大鳥村
10. 斯德瑞東．范德莫威、周聖賢《通往天堂的階梯》：大武南濱休憩區/台東縣大武鄉大武村
11. 安聖惠《起點》：尚武9420濱海休憩區/台東縣大武鄉
12. 伊誕・巴⽡⽡隆《呼喚南島的風》：尚武9420濱海休憩區/台東縣大武鄉
13. 伊．瓦漾．薩德拉《捕捕(BUBU)》：南田海岸親水公園/台東縣達仁鄉南田村
14. 404N.F《南向南》：南田海岸親水公園/台東縣達仁鄉南田村
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