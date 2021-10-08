有感振興！限時回饋多項設計商品五折起

聯合數位文創旗下有.設計uDesign平台，與國、內外超過一千家以上，包含源源鋼藝、好日子…等品牌合作，為台灣知名設計電商平台，讓許多追求生活質感消費的族群，開啟更便利多元的選擇，迄今平台已進入7周年，受到許多忠實消費者喜愛，這次更搭配國內振興活動，誠意十足推出5折起優惠專區，多樣質感設計好物任憑選購，同時，於10月活動期間消費，還可享有消費總額，將以等值購物金全數奉還的優惠，買越多優惠越多。

有鑑國內疫情影響，許多知名品牌將重心轉戰電商，民眾也更注重居家設計及生活儀式感，期間有.設計uDesign合作品牌更以突破至1700以上，平台選擇更加多元，並且加開集購商品，讓質感商品有機會透過消費者集購，以量制價享有更加優惠的價格，打破一般消費者對於設計商品的高價想像，致力拉近品牌與市場距離，落實「u design your life」生活由你決定的平台理念。這次為呼應國內振興，包含年度熱銷2022小島散步日曆、募資好評Airmate冷暖兩用圈圈扇等多樣商品最低享五折起優惠，另外在10月活動期間消費，再加碼皆享有消費金額等值的購物金回饋，相關活動詳情敬請參閱 活動官網 。