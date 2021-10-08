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teamLab未來遊樂園 睽違5年旋風襲台！士林科教館盛大開展

聯合新聞網 / 聯合數位文創
teamLab未來遊樂園記者會合照。圖／聯合數位文創提供
teamLab未來遊樂園記者會合照。圖／聯合數位文創提供

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab，於台北士林國立台灣科學教育館盛大開幕。在本次展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》將有9大互動主題，並帶來東京台場teamLab無界美術館中多項人氣作品，特別有首次來台展出，兼具藝術與互動性十足的「與花共生的動物們Ⅱ」，以及基於「共同創造：共創」的概念所規劃出的「未來遊樂園」等大型作品。

在國立臺灣科學教育館展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，以挑高空間傾力打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界，展覽中沒有任何一刻畫面是重覆的，裡面的絢麗色彩、生態循環，會因為你的參與而產生專屬的藝術互動空間。

塗鴉自然：這裡是由大家所畫的各種生物所創造出來的自然世界。圖／聯合數位文創提供
塗鴉自然：這裡是由大家所畫的各種生物所創造出來的自然世界。圖／聯合數位文創提供

teamLab Kids CEO松本明耐透過特別為本次展出所錄製的影片，對《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》表示祝賀，也希望每一位前來參觀的民眾，在享受展覽的科技藝術與視覺饗宴的同時，都能夠盡情體驗共創活動的過程，以及所帶來的感受與經驗，並且能夠在日常生活中探索更多共享的創造力。

teamLab台灣代表楊雅婷小姐表示說「這次台北展場上的動線設計有更多不同的變化，可自由運用場內的穿透空間與不同的人互相影響創作出繽紛互動，裡頭也有很多小秘密等著大家進展發掘體驗，像是「與花共生的動物們Ⅱ」中僅出現身體的動物是什麼呢？「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」中，呈現食物鏈的生態特性，找找看比較容易消失的小型動物是什麼？「天才跳房子」作品怎麼跳可以讓顏色渲染牆面，甚至是出現彩虹呢？誠摯歡迎大家呼朋引伴一起前來跳躍互動！」

主辦單位聯合數位文創董事長表示「很開心可以跟國際知名的teamLab合作，並且引進《未來遊樂園》這麼優質的展覽，我們特別選定在科教館7樓的場地，佔地將近700坪，將teamLab巡迴世界各地，深受大小朋友喜愛的9大互動作品，完整重現，teamLab用運投影技術所打造的藝術互動作品，每一個作品所呈現出來的畫面，都不一樣，並非輪播影像，每一個互動裝置，會因為觀眾的行為，例如觸摸、跳動、溜滑梯等等，而有不同的回饋，營造出繽紛多變的藝術場域，這個就需要大家親自進到展場裡體驗，才會知道的樂趣。」

teamLab未來遊樂園混血萌娃伊菲挑戰天才跳房子。圖／聯合數位文創提供
teamLab未來遊樂園混血萌娃伊菲挑戰天才跳房子。圖／聯合數位文創提供

今日也特別邀請到可愛混血萌娃伊菲來到展覽現場親身體驗藝想世界！嬌小活潑的伊菲娃娃音一直重複說「這是什麼動物！是獅子嗎？好漂亮喔！媽媽快看！」且表示未來有機會希望與哥哥伊萊再一起過來展場上找鯨魚

另外主辦單位也加碼公布，搭配明日(10/8)五倍券使用正式上路，凡於展覽現場票亭使用五倍券購票，即享有330元超值購票優惠(原價380元)，也千萬不要錯過。更多優惠票種請至udn售票網查詢。

遊樂園 美術館 鯨魚

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