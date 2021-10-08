波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾11億

蘇富比宣布，明年1月的紐約蘇富比西洋古典藝術週，將拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元(約新台幣11億元)。

蘇富比表示，波提且利為畫作注入了非凡的心理深度，闡述了基督的人性與神性這兩種特質。畫像展示了基督上半身的三個傷口，包括雙手上被釘在十字架上的釘痕，以及在衪身體右側、被士兵以長矛刺破的傷口。圍繞在基督頭上的小天使，都手執象徵著基督受難與死亡的「基督的武器」（Arma Christi）——左邊有代表著舉起及放下十字架的木梯、羞辱基督的恥辱柱，以及刺穿基督肋旁的長矛，右邊則有基督被鞭打時抱住的鞭柱、拆開十字架上的釘的撥釘鉗、在基督離世前讓衪緩解口渴的醋膽——波提且利以自然的色彩描繪這些元素，並一絲不苟地刻畫出每個細節。

蘇富比表示，「憂患之子」創作於15世紀末至16世紀初，是波提且利的晚年作品，當時他正受到狂熱的道明會修士吉羅拉莫 · 薩佛納羅拉（Girolamo Savonarola）的影響，本作雖以基督教的象徵為主題，亦採用了不少宗教異象的元素。為觀眾展示了一個人性化、富有現代色彩的基督，體現了藝術家獨一無二的風格。

蘇富比西洋古典油畫部門聯合主席 George Wachter表示，受難的基督一向是較為陰沉嚴肅、難以處理的主題；但在波提且利的筆下，他的形象複雜深刻、令人不禁為之動容。紐約蘇富比西洋古典油畫部主管 Christopher Apostle 指出，「憂患之子」寫實地描繪基督，訴說著衪的受難與死亡，當中蘊含了深度人性——這是波提且利肖像畫的典型風格，亦呈現出基督的神聖，以及祂引人入勝而深刻的心理面貌。

蘇富比今年1月拍出的波提且利作品「手持圓形聖像的年輕男子」，以9220萬美元(約台幣25億)成交。波提且利的作品相當罕見，只有另外三幅來自同等年代（1492年以後）的作品仍然屬私人珍藏。